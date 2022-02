Meghaladta a 270 millió forintot az ökumenikusok adventi gyűjtése

Több mint hétszázezren csatlakoztak a Szeretet.éhség mottóról és „kiharapott” mézeskalácsszívről ismert felhívás hatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tavalyi országos adventi pénzadománygyűjtéséhez

– erről Lehel László elnök-igazgató számolt be a szervezet szerda délutáni sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet 2021 adventjén 26. alkalommal indította el országos adventi pénzadománygyűjtését, amely idén is komoly eredménnyel zárult. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az összefogáshoz ez alkalommal is számos módon lehetett csatlakozni, de a legnépszerűbb adományozási forma ezúttal is a 1353-as adományvonal volt, amit advent időszakában több mint 371 ezer alkalommal tárcsáztak országszerte, hívásonként/sms-enként 250 forintot felajánlva a segélyszervezetnek.

Az elnök-igazgató kiemelte: az adományvonalon érkezett több mint 92 millió forintnyi felajánlással, a Tesco áruházaiban illetve online felületén vásárolt adománykuponokból összegyűlt 85 millió forinttal, valamint a magán- és vállalati befizetések csaknem 91 millió forint adományával a 2021. évi országos adventi pénzadománygyűjtés során összesen több mint 273 millió forint érkezett.

Lehel László éppen ezért köszönetét fejezte ki minden támogatónak, vállalati és médiapartnernek, magánadományozónak és önkéntesnek a segítségért.

Az elnök-igazgató ezúttal is felhívta a figyelmet arra, hogy bár 2021-ben a pandémia miatt sok szempontból továbbra is rendhagyóak voltak az adománygyűjtés és a segélyakciók keretei, de a segélyszervezet üzenete változatlan maradt: azért hirdetett összefogást, hogy rászorulók ezreinek tegye szebbé az ünnepét, és hogy a következő év hétköznapjaiban is segíteni tudja a nélkülözőket és bajbajutottakat. Az adománygyűjtés fókuszában így most sem csak az ajándékozás, hanem a Segélyszervezet egész éves szegénység elleni küzdelme volt.

A beérkező adományok az országos intézményhálózaton keresztüli egész éves minőségi munkavégzés biztosítása mellett hozzájárulnak a tervezett beruházásokhoz is, így többek között a szolnoki központban egy újabb gyermekfejlesztési munkának otthont adó épületrész létrehozásához, a szervezet olaszliszkai központjának további korszerűsítéséhez, valamint munkahelyteremtő programok bővítéséhez

– ismertette Lehel László.

A sajtótájékoztatón jelen volt Pálinkás Zsolt, a Szeretet.éhség kampányhoz 2021-ben is csatlakozó Tesco vezérigazgatója, aki átadta Lehel Lászlónak az áruházi gyűjtést szimbolizáló adománytáblát.

Borítókép: sokan tárcsázták a 1353-as adományvonalat (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet)