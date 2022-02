Varga Judit: Beszéljenek helyettünk a számok!

„Mielőtt a választási kampányt felhasználva újra fekete bárányként mutatná be a balliberális ellenzék hazánkat, érdemes néhány sort szentelni az uniós kötelezettségszegési eljárásoknak. A Magyarországgal szemben folyamatban lévő eljárások számát tekintve ugyanis még mindig az uniós élmezőnyben, 7. helyen állunk, hiszen idén februárban 60-ra csökkent ezen eljárások száma, ennél kevesebb csak hat tagállamnak van! Bajban lehetnek most a jogállamiság eltökélt bajnokai Nyugat-Európában is, hiszen olyan mintaállamok kullognak mögöttünk jóval több kötelezettségszegési eljárással, mint Luxemburg vagy Írország” – írta Varga Judit csütörtök esti Facebook-posztjában. Az igazságügyi miniszter rámutatott: „az irányelvek átültetésének elmaradása miatt folyamatban lévő eljárások tekintetében ráadásul továbbra is tarjuk dobogós, 3. helyünket, ami azt jelenti, hogy az egész EU-ban csak Dániában és Németországban van kevesebb ilyen eljárás folyamatban”.

A bírálatok és a folyamatos pellengérre állítás ellenére hazánk tehát stabilan teljesít és újra megmutatta, elkötelezett az uniós párbeszéd, a szabályok betartása és az irányelvek átültetése mellett. Elég csak a fenti adatokra tekinteni!

Ismert, a kötelezettségszegési eljárások keretében az Európai Bizottság feltárja azokat az eseteket, amikor felmerül az uniós jog megsértésének gyanúja. A többlépcsős folyamatban a bizottság akár az EU Bíróságára cipelhet tagállamokat. A bíróság ítéletei kötelezők a tagállamokra nézve, amennyiben az ország megsértette az uniós jogot, a nemzeti hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk a helyzet orvoslására.

Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter (Forrás: Kurucz Árpád)