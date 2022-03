A Fidesz erősödéséről számolt be a baloldali mandátumbecslő oldal

Már 117 parlamenti helyet jósol a Fidesz-KDNP-nek a baloldalhoz köthető taktikaiszavazas.hu

– derült ki a tegnap frissített mandátumbecslésükből. A weboldalt még a 2018-as választások előtt hozták létre, akkor azt próbálták előrejelezni, hogy melyik baloldali párt jelöltjének van egy adott körzetben a legnagyobb esélye legyőznie fideszes kihívóját.

Azóta hat nagyobb baloldali párt összefogott és egy jelöltet indítanak, így a taktikai szavazásra buzdító oldal már azt próbálja megbecsülni, hogy hány választókerületet tud majd megnyerni a baloldal április 3-án. Ehhez a rendelkezésre álló mérések alapján hozzászámolják a listás helyeket is, így jött ki március 13-án, hogy a Fidesz 117 helyet helyet szerezne a 199 fős parlamentben,

ami kényelmes többséget jelentene a kormánypártok számára.

Tavaly november végén azt jelezték előre, hogy a baloldal akár 101 mandátummal megszerezhetné a többséget az április 3-a után megalakuló Országgyűlésben, azonban azóta az ő becsléseik alapján is

folyamatosan erősödnek a kormánypártok.

Legutóbb két héttel ezelőtt 115 helyet jósoltak a kormánypártoknak, ezt most növelték további két mandátummal, melyek méréseik szerint a baloldaltól vándoroltak át.

A két héttel ezelőtti becslést összevetve a mostanival látható, hogy a gödöllői körzet „fordult át”, ezt ugyanis korábban a baloldali Hohn Krisztina által nyerhetőnek tartották, most azonban azt jelzik előre, hogy a fideszes Vécsey László megvédi majd képviselői helyét. A másik pluszmandátum vélhetően a listáról vándorolt át a Fidesz-KDNP-hez.

– Az ellenzéknek jelenleg Pest megye választókerületeit kell megvédenie, illetve meg kell próbálnia minél több megyei jogú várost visszahódítani a Fidesztől – írták bizakodva az oldal kezelői a friss eredményekhez. Azonban ha végignézzük a Pest megyei választókerületek számait, látható, hogy több helyen is egy százaléknál is kevesebb az ellenzék becsült előnye a kormánypárti jelöltekhez képest. Egy baloldali elemzői közhely szerint a baloldalnak minimum 12-ből 10 körzetben nyernie kéne az ország legnépesebb megyéjében ahhoz, hogy legyen esélyük a parlamenti többség megszerzésére, ettől azonban még a baloldali becslés alapján is nagyon távol állnak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) beszédet mond a Fidesz-KDNP közös frakcióülésén Balatonfüreden 2022. február 16-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán