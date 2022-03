Bokros Lajos: A rezsicsökkentés káros

A rezsicsökkentés a legkárosabb intézkedések egyike Magyarországon. A termelést torzítja, komoly veszteségeket okoz az energiaszolgáltató vállalatoknak, amelyek lerongyolódtak és nem fejlesztenek, nem ruháznak be

– nyilatkozta Bokros Lajos a népszavának. A Horn-kormány pénzügyminisztere úgy véli,

a választások után hozzá fognak nyúlni a rendszerhez, mert a veszteségek kezdenek olyan mértéket ölteni, ami szétverheti a költségvetést és az alapellátást.

Hozzátette azt is, szerinte a háború miatt teljesen meg fog változni körülöttünk a világ. – Az Európai Unió, ha nem is rövid időn belül, de 10–15 éven belül mindent meg fog tenni azért, hogy az orosz energiafüggőséget felszámolja, amihez óriási mennyiségű beruházásra lesz szükség, és ez alól Magyarország sem jelenthet kivételt. De ehhez másfajta szemléletre van szükség. Ha komolyan vesszük, hogy főként a megújuló energiát fogjuk felhasználni, akkor érdemes megemlíteni, hogy a gáz- és olajtüzelésnél ezek drágábbak. Ez azt jelenti, hogy semmifajta rezsicsökkentésnek nem nyílik tere. Álom azt hinni, hogy az elkövetkező 15–20 évben olcsó lesz az energia – folytatta.

A baloldali szakértő szerint nemcsak a rezsicsökkentéssel van gond, hanem a hatósági árszabályozással is.

Mint mondta, az árak rögzítése néhány alapvető élelmiszert, kiválasztott üzemanyagokat érint, és a hitelkamatok plafonját jelenti. – Ezek az intézkedések egyértelműen károsak a gazdaságra, mert akadályokat gördítenek a kínálati láncok normális működése elé – jegyezte meg. A baloldali megmondóember hozzátette, a benzinkutaknál azt tapasztalja, hogy a hatósági árszabályozás csak a gazdagokat támogatja.– Az olcsó benzin nem a szegényeket támogatja, hanem a gazdagokat és középosztályt. Akinek telik arra, hogy mindennap tankoljon, az sokkal több támogatáshoz jut, mint az, aki csak hetente, vagy esetleg havonta. Akinek nincs autója, az semmit sem kap. Itt, tehát egy olyan intézkedésről van szó, amely a magasabb jövedelműeket támogatja az alacsonyabb jövedelműekkel szemben – tette hozzá.

Bokros úgy látja, a 13. havi nyugdíj bevezetése is értelmetlen volt, mert a nyugdíj nem egy szociális juttatás, hanem egy biztosítási rendszerben megszerzett váromány. Így mivel senki sem fizetett be 13. havi nyugdíjjárulékot, így nem is jár senkinek a 13. havi nyugdíj.

– részletezte álláspontját a lapnak.

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: Magyar Nemzet)