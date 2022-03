Gazdasági újratervezés

A jegybank szakértői 7,5–9,8 százalékos inflációt jósolnak erre az esztendőre. Valószínűleg a közgazdaságtanban kevésbé járatosak is tudják, hogy a korábbi előrejelzésekkel szembeni jelentős eltérést az orosz–ukrán háború kockázatai okozzák. A kialakult gazdasági helyzet természetesen nem jó, de nem is reménytelen – szemben a négy héttel ezelőtti szituációhoz képest, mikor is kirobbant a háború.

Ki mit tehet ebben a helyzetben? A Magyar Nemzeti Banknak egyértelműen az árstabilitást kell fókuszba helyeznie, és továbbra is az antiinflációs monetáris politika folytatására van szükség. Ezért történik a folyamatos kamatemelés, amelynek pozitív következménye a forint erősödése. A kormánynak pedig a gazdaságpolitikai folyamatok alakításában kell stabilitást és nyugalmat, kiszámíthatóságot felmutatnia.

Persze azért említsük meg az előzményeket is:

az orosz–ukrán háború előtti időszakban a magyar gazdaság erős növekedési fundamentumokkal rendelkezett, igaz, emelkedő infláció mellett. A fegyveres konfliktus kitöréséig a magyar gazdaság élénkülő pályán mozgott, s „benne volt a pakliban” a hatszázalékos növekedés is. Az infláció emelkedése, száguldása amúgy nem magyar specifikum: a fogyasztói árak emelkedése tudniillik több évtizedes csúcsra jutott számos országban – a hazai adat az európai összevetésben a hetedik-nyolcadik helyet jelenti.

S a vészféket azért sem kell behúzni, mert a régióban az alacsonyabbak közé tartozik. Az ide tartozó konkrétumokról annyit, hogy a nálunk fejlettebb Csehországban már két számjegyű az infláció, és északi szomszédunkban is lassan eléri a kilenc százalékot. Szlovákia példája azért is fontos, mert az eurózóna tagjaként sem tudják moderálni az árak jelentős emelkedését. S ez áll a balti, uniós, eurót használó országokra is.