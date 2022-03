Emmi: Sztrájkakciók esetén is biztosítani kell a gyermekek oktatását és felügyeletét

Nyugalomra, békére, a gyerekek és a szülők érdekeinek figyelembevételére kéri a pedagógus-szakszervezeteket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A PSZ és PDSZ mai akciója kapcsán lapunkhoz eljuttatott közleményében a minisztérium hangsúlyozta, hogy a kormány több alkalommal egyértelművé tette, egyetért a pedagógusbérek további emelésével.

Az Emmi utalt arra is, hogy a béremelési programokat a pedagógusokkal kezdték, bérük az elmúlt években több ütemben nőtt, idén januárban is emelkedett, és 2023-ban is további emelést terveznek.

A kormány álláspontja szerint a koronavírus-járvány miatt sokszor szünetelt a jelenléti oktatás, az iskolai beteghiányzások miatt eddig is nagy teher hárult már a szülőkre és a diákokra.

Fontos lenne, hogy a gyerekek végre zavartalanul tanulhassanak és a szülők nyugodtan dolgozhassanak. A kormány ezért döntött úgy, hogy sztrájkakciók esetén is biztosítani kell a gyermekek oktatását és felügyeletét – hangsúlyozta az Emmi.

