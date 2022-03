Forgalomba állt az első tíz elektromos autóbusz

Az Európában egyedülálló méretű, százdarabos e-busz-flotta 5343 tonnányi szén-dioxid-megtakarítást jelent évente a legnagyobb környezeti ártalomnak kitett főváros és a nagyvárosok mintegy hárommillió lakosa számára

– nyilatkozta Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója budapesti sajtótájékoztatóján. A Volánbusz és konzorciumi partnere, a Mobiliti Volánbusz Kft. összesen száz elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be sikeres pályázatokat a Zöldbuszprogramban. A közlekedési vállalat az első negyven jármű szállításáról tavaly júliusban kötött megállapodást. A társaság a Mercedes-Benz eCitaro típusú elektromos autóbuszokat szeptembertől egyes kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos személyszállítási feladatok során tesztelte, hogy – a töltő-infrastruktúra kiépítése után – az így szerzett üzemeltetési tapasztalatok hasznosításával állhassanak forgalomba a közösségi közlekedésben. Emellett októbertől munkanapokon négy jármű próbaüzemben közlekedett a fővárosi agglomeráció egyes autóbuszvonalain is azért, hogy menetrend szerinti forgalomban is tesztelhessék őket az utasok, az autóbuszvezetők és a szakemberek.

Pafféri Zoltán a sajtótájékoztatón kiemelte:

Társaságunk a MÁV–Volán-csoport fenntarthatósági célkitűzéseivel összhangban az autóbuszállomány fiatalítása mellett fokozatosan annak zöldítésére is törekszik új, alternatív meghajtású, lokálisan alacsony vagy zéró károsanyag-kibocsátású járművek forgalomba állításával. A kényelmes, korszerű és környezetkímélő buszok előnyeit elsőként a fővárosi agglomerációs térség utasai élvezhetik. A Zöldbuszprogramban elnyert támogatás ugyanis egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy az itt közlekedő autóbuszokat ne hagyományos, dízelüzemű járművekre, hanem korszerűbb, a jövő technológiáját képviselő zöldautóbuszokra cserélhessük.

A Volánbusz idén már március 1-jétől a közösségi közlekedésben kamatoztatja a tapasztalatokat. A társaság Hunyadi úti telephelyén hamarosan lezárul a töltőinfrastruktúra kiépítése, és az első tíz jármű menetrend szerinti forgalomba áll a Budakeszit érintő 22-es, 22A-s, 222-es és a 188E jelzésű agglomerációs autóbuszvonalakon. Néhány héten belül a további harminc zöldbusz is megérkezik a 40-es, 40B-s, 40E-s, 88-as, 88A-s, 188-as 188E-s, 140-es, 140A-s, 140B-s, 240-es, 172-es, 173-as és 272-es vonalakra, ami Budaörs és Törökbálint térségében is jelentős előrelépést jelent az utaskiszolgálás színvonalában.

Kiemelték, hogy a fővárosi rendszerbe integrált útvonalakon természetesen a budapesti utasok is élvezhetik az e-buszok előnyeit. A negyven jármű ennek megfelelően kék színű, és fedélzeti kijelzőjükön a Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer (Futár) üzemel. A szóló kivitelű, alacsonypadlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok 28 ülő és ötven álló utas egyidejű szállítására alkalmasak, és egy feltöltéssel az időjárási körülményektől, útviszonyoktól függően akár 160-220 kilométert képesek megtenni. A légkondicionált járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és a vezetést segítő kamerarendszerrel, valamint 13 USB-töltővel biztosítanak színvonalas és biztonságos szolgáltatást az utasok számára. Az elektromos járművek zajterhelése alacsonyabb hagyományos társaiknál, károsanyag-kibocsátásuk pedig lokálisan zéró. Az agglomerációs zöldflotta forgalomba állítása a szén-dioxid kibocsátás 1867 tonnás csökkentését jelenti a térségben.

A MÁV–Volán-csoport hangsúlyozta, hogy az egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb közösségi közlekedési szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programjában – a tavaly év végéig lezárt beszerzéseknek köszönhetően – 1700 új és újszerű autóbusz állt, illetve áll forgalomba. A társaság idén további ezer új jármű beszerzését tervezi. A nagyarányú korszerűsítés eredményeként az év végéig a vállalat teljes autóbuszállományának negyvenöt százaléka megújulhat, négy százaléka elektromos vagy CNG meghajtású lehet és a flotta átlagéletkora nyolc évre csökkenhet.

Borítókép: Mercedes-Benz eCitaro típusú autóbuszok a Budapest Fejlesztési Központ és a MÁV–Volán-csoport közös sajtótájékoztatóján a Hotel Budapest előtt 2022. március 19-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)