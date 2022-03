Gigaösszegű hitelfelvételre készülnek a balliberálisok Miskolcon

Megdöbbentő ámokfutásra készül Miskolc baloldali vezetése, nyolcmilliárd forint gigahitelt akar felvenni a város, amit az itt élő emberekkel akarnak visszafizettetni

– jelentette ki pénteken sajtótájékoztatón a Fidesz miskolci frakcióvezetője. Nagy Ákos elmondta: ezt azt jelenti, hogy minden egyes miskolci lakosnak fejenként 53 ezer forint adóforintjába kerülne a baloldal hozzá nem értése és fejetlensége. Jelezte, ebből nem kérnek a miskolciak! – Ezenfelül megdöbbentő az is, hogy Veres Pál és a gyurcsányista baloldal semmibe veszi a városi közgyűlés rangját, egyben a nyilvános fórumon keresztül a miskolciakat is. Hiába fogadták el a város költségvetését az elmúlt héten, amiben jól látható módon milliárdokkal növekedett Miskolc bevétele, a baloldali városvezetés sunyi módon az év legfontosabb közgyűlése után, egy bizottsági ülésen sodorja csődveszélybe a borsodi megyeszékhelyet. Méghozzá nem is akármilyen csődveszélybe! S a nyolcmilliárd forintos hitelfelvételt szándékosan el akarták hallgatni a miskolciak elől, ezért az ügyet nem merték a közgyűlés elé hozni – mutatott rá a kormánypárti politikus. Hozzátette: a sunyiskodás mellett a baloldali városvezetés továbbra sem ad több pénzt a tömegközlekedés gondjainak megoldására. – Folyamatosan kongatják a vészharangot a város működése kapcsán, de most ők maguk fogják teljesen tönkretenni Miskolcot – fűzte hozzá.

A KDNP miskolci frakcióvezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt: a város működési bevételét 2022-re 37,8 milliárd forintra tervezték, szemben a 2021. évi 36 milliárd forinttal, így szemmel láthatóan 1,8 milliárd forinttal több pénz jut Miskolcnak.

Molnár Péter emlékeztetett arra, hogy tavalyhoz képest 1,2 milliárd forinttal több támogatás érkezik a központi költségvetésből, amelyet az oktatási, szociális és gyermekjóléti feladatokra költhet el Miskolc. – Így tehát megdőlt az a baloldali narratíva, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatokat. További siker, hogy a többlet jelentős része – a kormány béremelési politikájának köszönhetően – a miskolci óvodai, illetve a szociális ágazatban dolgozók béremeléseként fizetik ki, tehát közvetlenül az itt élő családokhoz kerül – fogalmazott a KDNP miskolci frakcióvezetője. Hozzátette: a helyi adóbevételeknél is mintegy félmilliárd forintos többlettel kalkulál Miskolc vezetése. Molnár Péter szerint ez az előző Fidesz–KDNP-s városvezetés sikere, hiszen akkor települt be több befektető, több cég, amelyek már fizetik az iparűzési adót, és ennek köszönhető ez a többlet.

– Így nem kérdés, hogy a kormányzat segítségével a miskolci gazdasági is felemelkedő pályán lehetne. De úgy látszik, hogy a baloldali városvezetés képtelen arra, hogy felelősen és jól gazdálkodjon a bevételekkel. Ki kell mondanunk, a baloldal elvesztette a miskolciak bizalmát, alkalmatlan arra, hogy vezesse ezt a várost

– tette hozzá. A politikus kiemelte: a tervezett hitelt nem a miskolciaknak, hanem a baloldalnak kell visszafizetnie, mert az ő politikusaik hozták ilyen helyzetbe a várost.

Borítókép: A kormánypártok egyre jobban aggódnak a miskolci emberekért (Fotó: Fidesz, Miskolc)