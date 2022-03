„Hiszek abban, hogy Budapest egy erős, nemzeti és polgári hagyományokkal rendelkező város”

– Ejtsünk szót Horváth Csabáról, Zugló szocialista polgármesteréről is! Őt a zuglói parkolási botrány kapcsán gyanúsították meg, még házkutatást is tartottak nála. A gyanú szerint – amit egy kiszivárgott vallomás is megerősített – több MSZP-s politikus is kenőpénzt kaphatott annak a cégnek a nyereségéből, amelyiket hozzásegítették ahhoz, hogy a fizetőparkolást működtesse Zuglóban. Az ügyben meggyanúsított Horváth Csaba azt állítja, politikai lejáratókampány indult ellene. Valóban áldozat lenne Horváth Csaba?

– Horváth Csabáról sok minden eszembe jut, de az áldozati szerep a legkevésbé sem. Nála is beigazolódott, hogy aki a leghangosabban kiabál a másikra, annak van a legtöbb vaj a füle mögött. Ahogy az elmúlt években viselkedett, amilyen jelzőkkel és vádakkal illette a nyilvánosság előtt a politikai ellenfeleit, polgármestertársait, őszintén szólva nem lepődtem meg az őt ért vádakon. Valami nem stimmel vele, régóta ismerem, többször megmérettük magunkat egymás ellenében a II. kerület polgármesteri tisztségéért, nem volt ennyire elvadult. A főpolgármester arcát azért megnéztem volna, amikor szembesült tévedésével, hiszen emlékezhetünk arra a felvételre, amelyen kifejti, hogy szerinte Horváth Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet kerülni. Talán így érthető az is, Karácsony Gergelynek miért nem fontos a mai napig a 2020-ban létrehozott „múltfeltáró” bizottságában kivizsgáltatni a budapesti parkolási rendszer kapcsán a zuglói korrupciógyanús ügyet… Mi javasoltuk, hogy hívják be és hallgassák meg az ügyben szereplő Tóth Csabát, Horváth Csabát, Molnár Zsoltot és Baja Ferencet, de valahogy erre nem került sor. Pedig a főpolgármesternek is fontos lenne, hogy tisztázza magát. A kampányában ugyanis átláthatóságot és egységes parkolási rendszert ígért, ehelyett csak az általa aláírt, a zuglói polgármestersége idején megkötött korrupciógyanús parkolási szerződés látott eddig napvilágot. Mindenesetre bízom benne, hogy a nyomozás majd ebben az ügyben is kideríti az igazságot.

– Bár a Jobbik ebben az önkormányzati ciklusban nem jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe, a korábban szélsőséges párt most a főpolgármester és a fővárost vezető baloldal választási szövetségese. A Jobbik vezető politikusairól egyre-másra derülnek ki botrányos antiszemita megnyilvánulások, amit több zsidó szervezet is elítélt, Karácsony Gergely és a baloldal azonban mindmáig nem határolódott el ezektől. Mi erről a véleménye?

– Valóban nem választottak be a budapestiek jobbikos képviselőt a Fővárosi Közgyűlésbe, bár ez Karácsonyék koalícióját nem zavarja az együttműködésben. Nem egy fizetős fővárosi pozíciót osztottak ki kétes múltú jobbikos politikusoknak, például a főpolgármester a rendkívüli jogrendben biztosított egyszemélyi döntésével az a Bodor Zoltán lett színházi felügyelőbizottsági tag, aki 2014-ben felvonulást szervezett az izraeli nagykövetség elé a „cionista népirtás” ellen tiltakozva. Ez is jól mutatja Karácsony Gergely lényegét. Biztos mindenki emlékszik, amikor még arról beszélt, hogy Unicumot kell innia ahhoz, hogy elviselje Gyurcsány Ferencet. Most is ugyanazzal a puha gerinccel hajol el az elvi kérdések elől, mint a DK esetében. Gyöngyösi Márton zsidólistázása szerinte nem nácizmus, Sneider Tamás romaverése pedig szerinte csak egy régi történet, cigányverős mondata pedig csak rossz vicc volt. A főpolgármester úgy gondolta, nem érdekeli a választókat, hogy a jobbikos Bíró Lászlónak kampányolt lelkesen vidéken, aki válogatott módon gyalázta a zsidó közösségeket, Judapestnek nevezve a fővárost, tetűcsúszdásoknak az izraeli turistákat. Szerintem pedig ez érdekli az ő szavazóit is. Persze lehet, hogy ő már régóta osztja a pillanatnyi vezérük, Márki-Zay Péter által kifejtett álláspontot, mely szerint a jelenlegi ellenzéki választási szövetség a kommunistáktól a fasisztákig mindenkit képvisel. Szomorú, hogy 2022-ben nem várhatjuk el Budapest első emberétől, hogy egyenes gerinccel és félreérthetetlenül fogalmazzon ebben az alapvető kérdésben: egy demokratikus értékrenddel rendelkező politikusnak semmilyen formában nem fogadható el egy szélsőséges eszmerendszer. Nem lehet olyan hatalmi érdek, amely ezt felülírja.

– Budapestet a Fidesz szempontjából általában nehéz terepnek tartják. Mire számítanak, milyen eredményt érhetnek el a kormánypárt jelöltjei április 3-án?

– Általánosságban elmondható, hogy a jobboldali, konzervatív politikának nemcsak itthon, hanem Európában is nehéz terepnek számítanak a multikulturális nagyvárosok. Talán Madridon kívül nincs is ma olyan főváros a kontinensen, ahol jobboldali, polgári vezetés lenne. Számunkra ez azt jelenti, hogy minden szavazatért duplán meg kell dolgoznia a Fidesznek és a KDNP-nek. Hiszem, hogy az elvégzett évtizedes munkának is köszönhető, hogy Budapestnek két ciklusban is jobboldali vezetése és közgyűlési többsége volt. Úgy gondolom, a rendszerváltás óta ezek voltak a legsikeresebb évek a nemzet fővárosának az életében. Hogy ennek ellenére minek tudható be a 2019-es váltás, arról sokan gondolnak sokfélét. Nekem is határozott véleményem van erről. Az elmúlt két és fél évben azonban egyértelműen bebizonyosodott, hogy az történik Budapesten, ami az országban 2002 és 2010 között. Amikor nem csak kedveskedve mosolyogni, közhelyeket pufogtatni és ígérgetni kell, akkor megáll a baloldal tudománya. Jön az eladósodás, a megszorítások, a haverok pozíciókba helyezése és a korrupciós ügyek. A sikertelenségükre pedig a bűnbakkeresés, a jobboldali kormány gyalázása a haveri médiával karöltve. Hol tart ma Budapest? Gondoljunk a szabálytalan közbeszerzésekre és azok bírságaira, a szemetes közterületekre, a véget nem érő dugókra, valamint a fővárosi és kerületi korrupciógyanús ügyekre! Tarlós István idején Budapest fejlődött, Karácsony Gergely csaknem kétszázmilliárdos tartalékkal vette át a városvezetést. Az elmúlt években az Orbán-kormányoknak fontos volt Budapest, elég csak a legutóbbi fejlesztéseket megnéznünk: a nemzetközi építészszakma által is elismert Magyar Zene Háza, a megújult Operaház, a Postapalota, a milliárdos egészségügyi fejlesztések, az utak megújítására biztosított források vagy a közlekedési fejlesztések és a parkfelújítások. Hiszek abban, hogy Budapest egy erős nemzeti és polgári hagyományokkal rendelkező város, ahol a választók jelentősebb része – az ország más településeihez hasonlóan – a békességet, a felelős kormányzás folytatását és az ország további fejlődését fogja a szavazatával támogatni.

Borítókép: Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője (Fotó: Bach Máté)