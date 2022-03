Napos-felhős, de főleg hűvös időnk lesz

Általában gomolyfelhős, napos idő várható, de időszakosan a felhők össze is állhatnak, ami által erősen felhős is lehet az ég. Elsősorban az Alföldön és a Dél-Dunántúlon alakulhat ki kisebb havazás, hózápor. Estefelé összeesnek a felhők, de kisvártatva észak felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, az Észak-Alföldön, Zemplén térségében, valamint az Alpokalján meg is erősödik.

A hőmérséklet délután +4 és +9, késő este –4, +2 fok között alakul – közölte a Met.hu.

