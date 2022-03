Novák Katalin: A magyarok 750 millió forintot gyűjtöttek az ukrajnai menekültek megsegítésére

– Jó kezekben van és eljut a rászorulókhoz az a 750 millió forint, amit eddig a magyar emberek gyűjtöttek az ukrajnai menekültek megsegítésére – mondta Novák Katalin a magyar–ukrán határon tett látogatása alkalmával a közmédiának.

Mondhatom azt, hogy a segítség megérkezik, a segítség jó helyre érkezik, hiszen az a több mint 750 millió forint, amit a magyar emberek felajánlottak, a legjobb kezekben van, és eljut azokhoz, akiknek erre most igazán szükségük van

– jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök, aki köszönetet mondott a magyar embereknek és a karitatív szervezeteknek, egyházaknak a menekültek megsegítésért.

Novák Katalin találkozott a határ mentén működő Karitatív Tanácsban részt vevő karitatív szervezetek vezetőivel, és hangsúlyozta: az ország vezetőinek az a dolguk, hogy személyesen is tájékozódjanak arról, miben tudnak segíteni ott, ahol baj van, és most a határ mentén alakult ki nehéz helyzet. Elmondása szerint személyesen azt tapasztalja, hogy egész Magyarország megmozdult, és mindenki segíteni szeretne, ugyanis a szomszédunkban egy olyan háború dúl, ami magyarokat is érint, hiszen Kárpátalján magyar emberek élnek.

– Jó látni, hogy egy olyan összefogás van, amire Magyarországon nagyon régen nem volt példa. Az emberek keresik azt, hogy hol tudnának segíteni, és jó látni, hogy itt, helyben mindenki teszi a dolgát – tette hozzá.

Elmondta, hogy azon a megbeszélésen, amin részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is, köszönetet mondott azoknak a papoknak, lelkipásztoroknak, plébánosoknak, parókusoknak, akik helyben a közösségeken keresztül igyekeznek vigasztalást, segítséget nyújtani, és nemcsak a „kötelezőt” teszik, hanem igyekeznek mindenben megadni a szükséges segítséget.



Novák Katalin szerint mára sikerült olyan mértékű koordinációt kialakítani a segélyszervezetek között, amelynek nyomán enyhült az a kezdeti teher, ami a háború kirobbanása után a helyi papokra, lelkipásztorokra hárult.

Most már nagyon jól működik az együttműködés, és azt látom, hogy a kormányhivatal, az önkormányzatok helyi vezetői milyen jelentős mértékben kiveszik a részüket a segítségnyújtásból

– emelte ki.

Novák Katalin ma az ukrán határhoz látogatott, amiről Facebook-bejegyzésében azt írta: „azért jöttem a határhoz, hogy mindannyiunk nevében köszönetet mondjak azoknak, akik az első perctől helytállnak. [...] Példátlan az az alázat és összefogás, amely itt megnyilvánul.”

Borítókép: Novák Katalin (Fotó: Facebook)