Soros György, a bontókalapács – Itt nézhető meg Bohár Dániel új filmje + videó

Az egy év alatt elkészült filmben az alkotók forgattak New Yorkban, Washingtonban, Londonban, Brüsszelben és Budapesten is. Neves szakértőket, politikusokat és Soroshoz közel álló embereket szólaltattak meg vagy próbáltak szóra bírni. Az életrajzi dokumentumfilmnek aktualitása is van, hiszen Soros György már 1989 óta aktívan kiveszi a részét az ukrán események alakulásából. Több üzleti érdekeltsége is van az országban.

Soros György meglepő őszinteséggel vall arról a Soros-akta című filmben, hogy számára a pénzkeresés már nem probléma, ugyanis nem ő, hanem „mások szenvednek” a pénzért. Soros pedig már csak haszonélvezője a megteremtett dollármilliárdoknak.

Ismert, korábban a PestiSrácok.hu adta ki magyarul Andreas von Rétyi George Soros – A multimilliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége című könyvét, amely a mai napig elérhető és megvásárolható a könyvesboltokban és a PestiSrácok.hu-n. A könyvhöz Szarvas Szilveszter, a portál és a Pesti TV hírigazgatója írta a magyar előszót, megállapítva, hogy Soros György a teljes magyar közéletet átszövi.

Soros hálója természetesen a teljes magyar közéletet is átszövi, a milliárdos keze a sajtótól kezdve a civil szférán át a pártokig is elér. Magyarországon 2010 után gyakorlatilag az összes kormányellenes, kormánybuktató szándékú tüntetésre, akcióra rácsatlakoztak Soros hazai kitartottjai. A spekuláns dollármilliárdokkal felfegyverkezve, tele civil szervezetekkel és az amerikai külügyminisztérium jóakaratú beleegyezésével tökéletesen alkalmassá válik arra, hogy megbuktasson olyan kormányokat, amelyek üzleti érdekeivel ellentétesek

– írta Szarvas Szilveszter a könyv előszavában.

