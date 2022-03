Szijjártó Péter Pozsonyban: A magyar érdek az, hogy Magyarország biztonságban legyen

Ismételten rögzítettem Magyarország pozícióját, hogy ez nem a mi háborúnk. Ebből a háborúból mi ki akarunk maradni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a magyarokat

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának, miután a NATO keleti szárnyához tartozó országok külügyminisztereivel tárgyalt Pozsonyban. Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország ragaszkodik ahhoz a döntéshez, hogy nem szállít fegyvereket Ukrajnába, területén nem enged át fegyvereket, illetve ellenzi az orosz kőolaj és földgáz importjára vonatkozó szankciók bevezetését. Partnereivel, vagyis az úgynevezett bukaresti kilencekhez tartozó államokkal, Bulgáriával, Csehországgal, Észtországgal, Lengyelországgal, Lettországgal, Litvániával, Romániával és Szlovákiával együtt Magyarország elítéli a katonai agressziót, és békében és biztonságban szeretne élni – szögezte le.

A tárcavezető a tárgyaláson is felhívta kollégái figyelmét, miszerint folyamatos egyeztetés van az ukránok és a magyar baloldal között, továbbá megegyezés született arról is, hogy a baloldal a kormányra kerülése esetén azonnal elkezdené a fegyverek szállítását Ukrajnába. Szijjártó Péter szerint azonban ez Magyarország számára elfogadhatatlan, ugyanis a fegyverszállítás a háborúba való belesodródás közvetlen veszélyét hozná magával.

– Értjük, hogy az ukránoknak az az érdeke, hogy egy baloldali kormány legyen Magyarországon, amely fegyvereket szállítana Ukrajnába, a magyar érdek ezzel szemben viszont az, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságban legyenek – rögzítette a miniszter.

A tárcavezető arra is kitért, hogy továbbra is erőteljes nyomást tapasztal annak elérésére, hogy az Európai Unió vezessen be szankciókat az orosz kőolaj- és földgázszállításokra, ám úgy véli, ez vörös vonal Magyarországnak. Mint mondta, tisztában van vele, hogy a magyar baloldal megszavazná ezeket a szankciókat, de a kormány nem hajlandó erre, mert akkor a háború árát a magyar emberekkel fizettetnék meg. A szankciók ugyanis súlyos veszélybe sodornák Magyarország energiaellátását és a gazdaság működését – mutatott rá.

A külgazdasági és külügyminiszter a tárgyaláson arról is beszámolt, hogy Magyarországon az ország történetének legnagyobb segélyprogramját hajtják végre. Több száz tonna élelmiszert és higiénés eszközöket tartalmazó szállítmányt juttattak el Ukrajnába, és már 548 ezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra.

Végül Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország tiszteletben tartja azon országok döntését, amelyek szállítanak fegyvert Ukrajnába. Cserébe azonban elvárják, hogy más államok tartsák tiszteletben a fegyverszállításokat kizáró magyar álláspontot.

Szijjártó Péter már napokkal ezelőtt megerősítette lapunk információit, miszerint folyamatos az egyeztetés a magyar baloldal és az ukrán kormány között, Márki-Zayék pedig ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülésük esetén azonnal fegyvereket fognak küldeni Ukrajnába, valamint megszavazzák az Európába, ezen belül a Magyarországra irányuló kőolaj és földgáz szállításának szankcióját is.

Később a baloldali miniszterelnök-jelölt kampányfőnöke is elismerte, hogy vannak tárgyalások Ukrajna és a magyar baloldal között. Az ügy kapcsán Zaránd Péter eképpen fogalmazott:

Márki-Zay Péter Twitter-posztja, ahogyan semmilyen háttértárgyalása sem jelent biztonsági kockázatot a magyar emberek számára.

Legutóbb pedig maga Márki-Zay Péter is megerősítette a tárgyalások hírét, ugyanakkor továbbra is tagadja, hogy fegyverek szállításáról egyeztettek volna.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)