Ismét egyértelművé vált, hogy a közjogi keretrendszer stabil, a külső beavatkozási kísérletekkel és a belső visszaélésekkel szemben is kellő garanciát biztosít a választások tisztaságának megőrzésére. Ezt igazolják a választási részvételi adatok is: a választásra jogosultak csaknem hetven százaléka vett részt és voksolt érvényesen. A szavazás hivatalos végeredményére ugyan még várni kell, az azonban már most látható, hogy a Fidesz–KDNP politikatörténeti bravúrt hajtott végre: a szabad és tisztességes magyar országgyűlési választások történelmében még egyszer sem fordult az elő, hogy egy pártszövetség négy egymást követő országgyűlési választáson elnyerje a szavazók többségének bizalmát.