Rig Lajos kilép a Jobbikból, visszatér az egészségügybe

Jelen viszonyok között nem lát esélyt arra, hogy Navracsics Tibor ellenében érdemben, eredményesen képviselje a körzetet – nyilatkozta Rig Lajos, aki megköszönte azok bizalmát, akik rá szavaztak. A baloldal jelöltje a tapolcai választókerületben 51,5:43,8 arányban maradt alul a fideszes politikussal szemben.

A 24.hu utalt arra, hogy Rig gy helyi lapnak már jelezte: visszatér eredeti szakmájába, vagyis ápoló lesz, és nyugdíjas koráig az akar maradni. Nagyon jól érzi magát, és óriási kő esett le a szívéről – mondta, hozzátéve, ahogy minden eddigi döntésében, úgy ebben is támogatja a családja. Beszélt arról, hogy békésebb kampány volt a mostani a 2018-ashoz viszonyítva, majd kijelentette, hogy önjelölt politikus nem szeretne lenni. Hozzátette: akkor térne vissza a közéletbe, ha a helyiek nagyon szeretnék, de ennek nem most lesz itt az ideje. Elmondta azt is, hogy segítségét, kapcsolati tőkéje hasznosítását felajánlotta a helyieknek, akiket így nem hagyott magukra. Aktivistáskodni nem vágyik, ügyek mellett sem akar kiállni, nem akar ilyen módon sem „visszaszivárogni” – tette hozzá.

Rig utalt arra, hogy az eredmények körülbelül 85 százalékos feldolgozottsága után felhívta Navracsics Tibort telefonon, és elmondta, ha bármiben tud neki segíteni, akkor megteszi, ezt a fideszes politikus megköszönte.

Borítókép: Rig Lajos (Fotó: Szigetváry Zsolt)