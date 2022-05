Fenyő-gyilkosság: Tasnádi Péternek tanúként igazat kell mondania

A megbízásról többen is tanúskodtak a rendőrségen, így Tasnádi akkori felesége, egykori munkatársai is. A nyomozati iratokból azonban kiderül, mindenki csak hallotta, hogy Tasnádit megbízta Gyárfás, méghozzá magától Tasnáditól.

Még 1997-ben (!) egy fedett nyomozó titkos jelentést írt a megbízásról, ám mint azóta kiderült, ő Tasnádi egyik munkatársától hallotta, aki viszont ismételten csak magától Tasnáditól hallotta.

A vád bizonyítását tovább bonyolítja, hogy Tasnádi is félreérthetően beszélt a megbízásról. Még 2013. március 13-án (!) az NNI-ben szembesítették Gyárfás Tamással. Akkor azt mondta: „Évekig próbálkozott a rendőrség, hogy én is ezt alátámasszam, de én egész idáig tagadtam, mivel a bűncselekményt én nem követtem el, ezzel a rendőröknek is azt tudtam mondani, hogy nem te vagy a Fenyő-gyilkosság felbujtója. Mivel az én munkatársam az A. Gábor, akit te is ismersz, vádalkut kötött a rendőrséggel és ezután szövetkezett M. Judittal (Tasnádi volt feleségével – a szerző), ők ketten hamisan azt állították, hogy te vagy a Fenyő-gyilkosság felbujtója és én voltam a végrehajtója, nem fizikailag, hanem szervezés szempontjából. Mivel ezeket az állításaikat semmivel nem tudták alátámasztani és ma kettőnk közötti megállapodás, mint bűncselekmény elévült, ezért én is vallomást tettem 14 év után, amelyben kifejezetten állítottam, hogy nem hozzád kötődik a Fenyő-gyilkosság.”

A perben a védelem és várhatóan a vádhatóság, valamint Póta Péter bíró is számtalan kérdést fog feltenni Tasnádinak.

Az is várható, hogy a tanú szavahihetőségét próbálják meg kétségbe vonni, és újabb szembesítés lesz Gyárfás és Tasnádi között.