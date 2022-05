Hidvéghi Balázs: Ideje lenne tiszteletet adni a magyaroknak, és felhagyni a vádaskodással

A képviselő a videóban elmondta, hogy az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) ezen a héten ül össze, ahol

ismét napirenden van egy Magyarországot elítélő jelentés.

A Tavares-jelentést és a Sargentini-jelentést követően ezt Gwendoline Delbos-Corfield képviselőnő jegyzi, aki – mint Hidvéghi emlékeztetett – néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt egy LIBE-küldöttséget vezetve

azért, hogy az előre megírt ítéletet otthon megtárgyalja a Soros-szervezetekkel, aztán pedig elmondja, hogy nálunk, Magyarországon, minden milyen borzalmas.

Hidvéghi, aki a LIBE bizottságának is póttagja, hangsúlyozta: most is ilyen helyzet van készülőben, azonban „ezekről a jelentésekről, az ezekben foglalt hazugságokról, vádaskodásokról Magyarországon döntés született április harmadikán, méghozzá nagyon-nagyon világos és egyértelmű döntés”. Hozzátette: „A magyarok a választáson egyértelműen elutasították ezeket a hazugságokat, elutasították a brüsszeli arroganciát, az állandó kioktatást, valamint azt, hogy Brüsszelből mindenbe bele akarnak szólni, és innen akarják meghatározni az életünket”.