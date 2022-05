Jeszenszky Zsolt: Az Ukrajnának szállított fegyverekkel a kárpátaljai lakosságot tesszük célponttá

„Az ok teljesen egyszerű: a vasúti létesítményeket semmisítik meg, most épp az áramellátást kapcsolták le. A vasúton ugyanis az Európából érkező fegyvereket szállítják a keleti frontra. A volóci állomás a Szlovákiából érkező fegyverek útvonalán fekszik. Köszönjük meg a kedves szlovákoknak, hogy fegyvert szállítanak Ukrajnába, és ezzel az ottani magyarokat is veszélynek teszik ki”

– írta közösségi oldalán Jeszenszky Zsolt közösségi oldalán. A Pesti TV műsorvezetője arra a hírre reagált, miszerint először érte rakétatámadás Kárpátalját.