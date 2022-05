Nemzetközi katonai gyakorlat bemutatóját tartották meg Szolnokon

A Black Swan 2022 elnevezésű nemzetközi különleges műveleti gyakorlat bemutatóját, szakmai napját tartották meg csütörtökön Szolnokon, az Ittebei Kiss József hadnagy Helikopterbázison. Sándor Tamás vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának különleges műveleti szemlélője a helyszínen elmondta:

a gyakorlaton Magyarország vezetésével valamennyi R-SOCC (Regional Special Operations Component Command, regionális különleges műveleti komponensparancsnokság) partnerország, így Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia katonái hajtanak végre feladatokat. Továbbá részt vesznek katonák Csehországból, Lengyelországból, Romániából és az Egyesült Államokból is

– közölte.

Az eddigi eredmények közül kiemelte: tavaly elérték a kezdeti műveleti képességet. A mostani gyakorlat céljának nevezte ennek a tudásnak az elmélyítését. További cél, hogy 2024 végére elérjék a teljes műveleti készenlétet, és 2025-től már készenléti szolgálatba léphessenek. Elmondta: a három ország – Magyarország, Szlovákia és Szlovénia – területén 12 napon át zajló gyakorlaton több mint negyven, különleges műveleti feladatot végrehajtó 715 katona vesz részt kilenc nemzetből. Szólt arról, hogy a gyakorlat helyszínei Magyarországon alapvetően katonai területekre koncentrálódnak Szolnokon, Újdörögdön, Táborfalván, Szentesen, Várpalotán, Csobánkán, Ócsán, Hajdúhadházon. A vezérőrnagy hozzátette: a mostani gyakorlaton tizenhárom civil területen hajtottak végre műveleteket. Mint mondta, az is hozzátartozik a képességépítéshez, hogy a gyakorlóterek mellett civil, valós környezetben is gyakorolhattak a katonák. Azt is közölte, hogy az R-SOCC Szolnokon egy magyar vezetésű nemzetközi törzset állított fel, és onnan vezeti a műveleteket.

A végrehajtásban a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonái, más alakulatok és vezető egységek is jelentős szerepet vállalnak. Új elem, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) állományát is bevonták a gyakorlatba

– jelezte. A gyakorlat csütörtöki záróeseményén a „taktikai házban”, illetve a lőtéren volt bemutató, valamint sérültellátást és ejtőernyős ugrást tekinthettek meg a jelenlevők. Az ejtőernyős ugrásnál a katonák fekete karszalagot viseltek Gál Szabolcs főtörzsőrmester, a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottjának világbajnoka, a szolnoki helikopterbázis katonája előtti tisztelgés jeleként. Gál Szabolcs április végén szenvedett balesetet gyakorlatozás közben, és a héten hunyt el. Az eseményen mások mellett jelen volt Rob Stephenson, a NATO nemzetközi különleges műveleti parancsnokságának helyettes vezetője.

Borítókép: Szimulált sérült ellátását gyakorolják a Black Swan 2022 nemzetközi különleges műveleti gyakorlat bemutatóján a szolnoki Ittebei Kiss József hadnagy Helikopterbázison 2022. május 12-én (Fotó: MTI/Mészáros János)