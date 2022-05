Ötéves nemzetközi akkreditációt kapott a kárpátaljai főiskola

Hankó Balázs a sajtótájékoztatón kifejtette, a tudatos felsőoktatás-fejlesztésnek egyik lényegi eleme, hogy a magyar kormány az európai felsőoktatási minőségbiztosítási regiszternek 2021 óta tagja, a MAB pedig az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség teljes jogú tagja. Ezáltal nyílt lehetőség arra, hogy a MAB külhoni és más intézményeknél is európai akkreditációt végezzen – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar főiskola akkreditációja ünnep a magyar felsőoktatásnak és fontos előrelépés a kárpátaljai és külhoni felsőoktatásnak.

Emlékeztetett arra is, hogy idén márciusban a magyar orvosképzés is nemzetközi akkreditációt kapott.

A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy a magyar felsőoktatás segítséget nyújt az orosz-ukrán háborúban mind a kárpátaljai magyaroknak, mint az ukrán menekülteknek.

Ezért a külhoni magyar nyelvű felsőoktatást támogató Makovecz-program 130 milliós keretéből közel 400 oktatónak, hallgatónak és családtagjaiknak nyújtottak támogatást, biztosítják a lakhatásukat, az egészségbiztosításukat és utazási költségtérítést is kapnak – részletezte, hozzátéve, hogy a kollégiumokban közel 800 hallgatót és családtagjaikat helyezték el, emellett 440 vendéghallgató és oktató vesz részt a magyar felsőoktatásban.Csépe Valéria, a MAB elnöke a beregszászi főiskola akkreditációját nyereségnek nevezte és elmondta, hogy a MAB-nak ez volt az első határon túli akkreditációs eljárása, amely során az európai standardokat alkalmazták. Ennek lényege, hogy egy adott felsőoktatási intézmény miként biztosítja az oktatás minőségét, az oktatók fejlődését és minként képviseli a hallgatók érdekeit képzései során. Kiemelte: ez az elismerés komoly erőt ad a főiskola oktatóinak, hallgatóinak, hiszen egy történelmi pillanatban kerül sor egy történelmi lépésre.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora szintén a háborúra utalva kifejtette, hogy számukra a világ 71 napja kifordult a sarkaiból, és ebben a helyzetben Magyarország egy biztos pontot jelentett, hiszn barátok, rokonok és ismeretlenek nyújtottak nekik segítséget.

Tudtuk, hogy mindig számíthatunk a magyar kormányra, de ezt közvetlenül megtapasztalni, mindenképpen összetartozástudat-erősítő érzés – jelentette ki. Emlékeztetett, hogy 2021 nyarán nyújtották be az akkreditációs kérelmet, és azért vállalták az eljárást, mert fontos volt számukra, hogy lássák, hol tartanak a minőségbiztosítás területén és az európai felsőoktatáshoz mérten, ezek pedig megfelelnek-e a XXI. századi felsőoktatás támasztotta követelményeknek.

Borítókép: A kárpátaljai magyar főiskola (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)