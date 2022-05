Rácz Zsófia: Várják az egyszázalékos felajánlásokat a Nemzeti tehetség programra

Továbbra is várják az egyszázalékos adófelajánlásokat a Nemzeti tehetség programra – mondta a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Rácz Zsófia helyettes államtitkár kiemelte: a program indulása óta már több mint 16 milliárd forint felajánlás érkezett, az összeget a kormány a felajánlók számával arányosan kiegészíti, ezért annak is érdemes rendelkeznie az adója egy százalékáról, aki adókedvezményben részesül vagy adómentes, mert az is növeli a végösszeget.

Hangsúlyozta: a kormány idén 4,4 milliárd forintot fordít a tehetségek gondozására, a Nemzeti tehetség programban pedig ebben az évben 11 kategóriában írtak ki nyílt pályázatokat. Hozzátette: a mintegy kétezer beérkezett pályázatból 1258 nyertest hirdettek.

Ismertette: a pályázatok főleg szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak szólnak, de vannak olyan támogatások, amelyekre a fiatalok közvetlenül pályázhatnak. Ezek között említette a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat, amelyben eddig 5300 fiatal részesült, és a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjat, amely a világ legjobb egyetemein tanulóknak nyújt komplex támogatást.Az adó egy százalékáról péntekig lehet rendelkezni.

Borítókép: Egyetemisták (Fotó: Kallus György)