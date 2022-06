Csintalan Sándor Tóth Csabát kritizálta

Csintalan Sándor egykori szocialista politikus Facebook-oldalán kritizálta Tóth Csaba MSZP-s politikust, akit szerinte úgy kellett volna „kib…szni”, hogy „a taknyán csússzon”.

„Hogy még ennek a Tóth Csabának bármi köze lehet az MSZP-hez és még nem b…szták ki, hogy a taknyán csússzon, teljes abszurdum” – fogalmazott Csintalan.

Hozzátette: „Valaki tud bármilyen értékelhető politikai teljesítményéről? Kérem, jelentkezzen! Ez egy elnökségi tag? Horn Gyula pártjában? B…ssza meg az az elnökség, az a kongresszus amelyik ezt az embert tartja.

Tóth Csaba az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés gazdasági bizottságának alelnöke is volt, de miután tavaly ősszel több baloldali párt is visszalépett a támogatásától, az idei országgyűlési választásokon már nem indult.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Tóth Csaba a zuglói parkolási botrányba is belekeveredett. Legutóbb pedig kiderült, hogy a politikus informális ellenőrzése alatt tartott Zuglói Városgazdálkodási Zrt. – amit egyébként az ő bizalmi emberei irányítottak – átláthatatlan viszonyok között működött, és folyamatosan áramlott ki belőle a közpénz, sőt a céget behálózó ügyvédi irodákra és felelőtlen ingatlangazdálkodásra is fény derült.

Borítókép: Tóth Csaba (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)