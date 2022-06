Nagy elismerés a debreceni orvosképzésnek

A nemzetközi szervezet akkreditációja 2030. április 22-éig érvényes. A minősítés nagyban növeli a Debreceni Egyetemen megszerzett orvosi diploma értékét, az itteni képzés pedig a vonzerejét.

Az akkreditáció nyomán az itt végzett orvosoknak 2024 után is lehetőségük lesz arra, hogy az Egyesült Államokban is honosíthassák egyetemi diplomájukat.

Az akkreditáció – amelynek a folyamata másfél évig tartott – megszerzésében közreműködő szakemberek először benyújtották a szükséges dokumentumokat a nemzetközi szervezetnek, majd a Pécsi Tudományegyetemen végzett, úgynevezett próbaakkreditáció után elindították a szükséges eljárást. Ebben többek között vizsgálták és értékelték a képzési programot, az oktatók kiválasztását, az oktatási infrastruktúrát, a klinikai képzés feltételeit, a minőségbiztosítási és a támogatási folyamatokat, úgymint a képzés során alkalmazott oktatási módszereket, az értékelés rendszerét, az oktatói teljesítményt, az oktatók képzését és fejlődési lehetőségeiket.

A magyar orvosképzés eddig egyetlen ilyen minősítése sok szempontból előnyös. Ugyanis az egyetemen több ezer külföldi hallgató tanul, akiknek fontos az, hogy az Egyesült Államokban is honosíthassák diplomájukat. Különösen fontos ez az izraeli, japán, dél-koreai orvosjelölteknek, akik hazájukban is előnyt élveznek ezzel a minősítéssel. Ez 2024 után csak akkor lesz lehetséges, ha a máshol végzett orvosok leteszik az US Medical Licensing Examination nevű vizsgát. S erre a megméretésre csak azok jelentkezhetnek, akik olyan egyetemen végeztek, amelynek megvan a föntebb vázolt akkreditációja. Jelesül ezentúl a Debreceni Egyetemen is.

Az akkreditáció nyolc évig hatályos, de közben állandóan ellenőrzik, hogy a most megállapított sztenderdeknek folyamatosan megfelel-e a debreceni egyetem orvosképzése.

