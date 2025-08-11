Kigyulladt egy csarnok Rákospalotán

Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Kiss Ádám elmondta: a tűz egy többfunkciós épület fémmegmunkáló részében keletkezett.

Az egységek tíz járművel vonultak ki a helyszínre, több mint harminc hivatásos tűzoltó oltotta a lángokat, amelyeket

hat vízsugárral sikerült körülhatárolni, majd eloltani.

A tűz a Késmárk utca környékén egy textilfeldolgozással foglalkozó cég csarnoképületében ütött ki, a munkálatok idejére a Rákospalotai határút érintett szakaszát lezárták.

Az épületből kivittek egy szén-dioxid-palackot is. A tűzoltók kitörték a csarnok ablakainak üvegét, hogy át tudják szellőztetni az üzemet.

A katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálta a környék levegőjének összetételét,

káros anyag veszélyes koncentrációját nem mutatták ki.