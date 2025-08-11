BVSCpolgármester szövetségesklubönkormányzatSzatmáry Kristóf

Keresztes hadjáratot indított a BVSC ellen a baloldali vezetésű zuglói önkormányzat

Az államhoz fordulhat segítségért a BVSC, miután a baloldali vezetésű zuglói önkormányzat irreális követeléseivel ellehetetlenítené a működését. Szatmáry Kristóf, a sportklub elnöke lapunknak elmondta: Rózsa András polgármester és szövetségesei indokolatlanul szabnának a jelenleginél jóval magasabb bérleti díjat, ami kilátástalan helyzetbe sodorná a patinás egyesületet. A fideszes honatya hangsúlyozta: a klub több milliárd forintnyi fejlesztést kivitelezett az elmúlt években, minden önkormányzati segítség nélkül. A helyzet rendezése nélkül több ezer utánpótláskorú versenyző jövője is bizonytalanná válhat.

Kárpáti András
2025. 08. 11. 14:23
Fotó: BVSC Zugló
Számos zuglói lakos eshet el a megszokott sportolási lehetőségétől, és több ezer utánpótlás korú gyermeknek válhat bizonytalanná a versenyzői jövője, miután a XIV. kerületi önkormányzat baloldali vezetése ellehetetlenítené a BVSC-t – jelentette ki lapunknak Szatmáry Kristóf, az egyesület frissen megválasztott elnöke. 

Szatmáry Kristóf, BVSC
Szatmáry Kristóf - Fotó: NB1-hu

A fideszes országgyűlési képviselő szerint Rózsa András polgármester és szövetségesei egy több mint egy évtizede működő konszenzust felrúgva, további jelentős sarcokkal sújtanák a non-profit klubot.

Gigafejlesztések saját erőből

– 2013-ban az állam ingyenesen a zuglói önkormányzat vagyonkezelésébe adta a BVSC-t magában foglaló terület nagy részét, azzal a feltétellel, hogy közcélúan működtetik. Ennek szellemében az önkormányzat egy 15 évre szóló szerződést kötött a klubbal, amely 2028-ban jár le, ám Rózsa Andrásék nem hajlandók észszerű feltételek mentén meghosszabbítani a kontraktust, ugyanis teljesíthetetlenül magas bérleti díjat kívánnak kisajtolni a klubból – fejtette ki Szatmáry. Szavai szerint azért sem jogos a balos önkormányzati vezetés követelése, mert a klub az elmúlt 12 évben 6,5 milliárd forintot költött különböző beruházásra saját erőből, illetve állami forrásokból.

Elzárt csapok

Mindemellett – folytatta – az önkormányzat nagyjából nyolc-tíz éve egyáltalán nem támogatja anyagilag a BVSC-t, amely tavaly egyébként az ország legsikeresebb sportklubja volt, ezért sem jogos Rózsáéknak a jelképesnél magasabb bérleti díjra vonatkozó igénye. Jelenleg patthelyzet alakult ki a klub és az önkormányzat között, s a legutóbbi testületi ülésen olyan vélemények is megjelentek a polgármester szövetségesei részéről, hogy a három év múlva úgyis lejár a szerződés, tehát az önkormányzat azt csinál majd, amit akar. Szatmáry Kristóf szerint ez azért is képtelenség, mert a szóban forgó területet 80 éve a BVSC kezeli és nem is képzelhető el, hogy az ott található létesítményeket – a termálkúttól kezdve az uszodákon és a centerpályán át az egyéb infrastruktúrákig – ne maga az egyesület menedzselje, nem is beszélve a nemzetközi sportesemények lebonyolításáról.

A honatya elmondta: az önkormányzat az elmúlt időszakban a taós fejlesztésekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások visszatartásával is súlyosbította a klub helyzetét, mivel csak a futball szakosztály mintegy félmilliárd forinttól esik így el.

Nem tartozik, de követel

Megkérdeztük a zuglói önkormányzatot, hogy milyen elképzeléseik vannak a helyzet rendezése és a sportklub működőképességének megőrzése érdekében. Noha azt írták, hogy „jelenleg konstruktív egyeztetések zajlanak”, a válaszukból kiviláglik, hogy valójában nem kompromisszumkészek, mivel a BVSC ajánlatát annyival elintézték, hogy az „sajnálatos módon […] nem szolgálja Zugló érdekeit”. Nem fejtették ki, hogy pontosan mi értenek ez alatt, ezzel szemben Szatmáry Kristóf részletesebben is ecsetelte az ajánlat előnyeit. – Júniusban beterjesztettünk az önkormányzat testülete elé egy hosszú távú megállapodást, amely az egyesület részéről egy teljesen gáláns együttműködést garantált volna a következő 15 évre. A zuglói önkormányzatnak ugyanis ebben a konstrukcióban egy fillért nem kellene a sporttelep fejlesztéseire költeni, továbbra is mindent állnánk. A bérleti díjat pedig nyilván mindezt figyelembe véve állapítanák meg – közölte a klub elnöke.

Hozzátette: a szocialista Horváth Csaba regnálása alatt az önkormányzat – a saját értelmezésében neki járó – ötszázmillió forintnyi bérleti díjat próbált meg jogi úton behajtani az egyesülettől, ám elvesztették a pert. A bírósági döntés azt is megállapította, hogy el kell számolnia egymással az egyesületnek és a tulajdonosnak a beruházásokkal, vagyis ebben az egyenletben a bíróság szerint nem szerepelhet túl magas bérleti díj.

Az állam közbeléphet

A honatya azt is jelezte, hogy a jelenlegi helyzet elszenvedői mások mellett a zuglói szépkorúak lehetnek, mivel júniusban lejárt a klubnak az a szerződése az önkormányzattal, amellyel a nyugdíjasok ingyenes úszását biztosították. Szavai szerint jelenleg csak azért tudnak élni az idősek ezzel a lehetőséggel, mert azt a BVSC a saját büdzséjéből finanszírozza, ám hosszabb távon nem lesznek erre képesek.

Az egyesület az állam segítségével kereshet kiutat a patthelyzetből. Szatmáry Kristóf közölte: a kormányhoz fordulnak, hogy vizsgálja felül, az önkormányzat betartja-e azokat a feltételeket, amelyekhez kötve adták át a vagyonkezelésébe a BVSC területét.  

Borítókép: Illusztráció (Fotó: BVSC Zugló)

