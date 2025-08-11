Keresztes hadjáratot indított a BVSC ellen a baloldali vezetésű zuglói önkormányzat

Számos zuglói lakos eshet el a megszokott sportolási lehetőségétől, és több ezer utánpótlás korú gyermeknek válhat bizonytalanná a versenyzői jövője, miután a XIV. kerületi önkormányzat baloldali vezetése ellehetetlenítené a BVSC-t – jelentette ki lapunknak Szatmáry Kristóf, az egyesület frissen megválasztott elnöke.

Szatmáry Kristóf - Fotó: NB1-hu

A fideszes országgyűlési képviselő szerint Rózsa András polgármester és szövetségesei egy több mint egy évtizede működő konszenzust felrúgva, további jelentős sarcokkal sújtanák a non-profit klubot.

Gigafejlesztések saját erőből

– 2013-ban az állam ingyenesen a zuglói önkormányzat vagyonkezelésébe adta a BVSC-t magában foglaló terület nagy részét, azzal a feltétellel, hogy közcélúan működtetik. Ennek szellemében az önkormányzat egy 15 évre szóló szerződést kötött a klubbal, amely 2028-ban jár le, ám Rózsa Andrásék nem hajlandók észszerű feltételek mentén meghosszabbítani a kontraktust, ugyanis teljesíthetetlenül magas bérleti díjat kívánnak kisajtolni a klubból – fejtette ki Szatmáry. Szavai szerint azért sem jogos a balos önkormányzati vezetés követelése, mert a klub az elmúlt 12 évben 6,5 milliárd forintot költött különböző beruházásra saját erőből, illetve állami forrásokból.

Elzárt csapok

Mindemellett – folytatta – az önkormányzat nagyjából nyolc-tíz éve egyáltalán nem támogatja anyagilag a BVSC-t, amely tavaly egyébként az ország legsikeresebb sportklubja volt, ezért sem jogos Rózsáéknak a jelképesnél magasabb bérleti díjra vonatkozó igénye. Jelenleg patthelyzet alakult ki a klub és az önkormányzat között, s a legutóbbi testületi ülésen olyan vélemények is megjelentek a polgármester szövetségesei részéről, hogy a három év múlva úgyis lejár a szerződés, tehát az önkormányzat azt csinál majd, amit akar. Szatmáry Kristóf szerint ez azért is képtelenség, mert a szóban forgó területet 80 éve a BVSC kezeli és nem is képzelhető el, hogy az ott található létesítményeket – a termálkúttól kezdve az uszodákon és a centerpályán át az egyéb infrastruktúrákig – ne maga az egyesület menedzselje, nem is beszélve a nemzetközi sportesemények lebonyolításáról.