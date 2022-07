A Belváros ötletével büszkélkedik Soproni Tamás

Lapunk fedezte fel Soproni Tamás mai Facebook-bejegyzésében, hogy a VI. kerületi momentumos polgármester úgy fogalmazott:

a fővárosi kerületek közül elsőként ők szabályozták az airbnb-s lakáskiadást, így csak olyan házban lehet majd magánszálláshelyet üzemeltetni, amelyben a lakók erre engedélyt adnak.

Mint írja, rendkívül hosszú egyeztetést folytattak ebben a kérdésben lakókkal és a szálláshely-kiadókkal.

Ugyanakkor két évvel ezelőtt Szentgyörgyvölgyi Péter, a Belváros fideszes polgármestere lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy önkormányzati hatáskörben az elsők között ők alkottak az airbnb-s lakáskiadásra vonatozóan helyi szabályozást, amely a társasházi közösségek érdekeinek, igényeinek érvényesítésre adott lehetőséget.

A nagyfokú érintettség okán a rövid távú lakáskiadás ügyét folyamatosan figyelemmel kísérjük

– emelte ki akkor Szentgyörgyvölgyi Péter. Hozzátette: aki szeretne az ingatlanjában airbnb-jellegű szálláshelyet üzemeltetni, annak a ház többi lakójával kell ezt jóváhagyatnia.

Megkerestük Soproni Tamás bejegyzésével kapcsolatban a Belváros önkormányzatát, ahol megerősítették, hogy először az V. kerület rendezte a kerületek közül a airbnb-s lakáskiadásról a helyi szabályozást, és megerősítették azt is, hogy

a témában Szentgyörgyvölgyi Pétert nagyjából egy hónapja kereste Soproni Tamás azzal kapcsolatosan, hogy az V. kerület hogyan szabályozza az Airbnb kérdését, amelyről Szentgyörgyvölgyi részletesen tájékoztatta a VI. kerület vezetőjét. Az egyeztetést a múlt szerdai Fővárosi Közgyűlésen szóba is hozta a Belváros polgármestere, amikor az új parkolási rendszer bevezetéséről vitatkoztak a képviselők.

A Belváros önkormányzata tájékoztatott arról is, hogy rendeletük nemcsak előbb született meg, így elsőként ők szabályozta az Airbnb-t, de részletesebb is, mint a VI. kerületé, mert ők arról is rendelkeztek, hogy legyen szó intézményi vagy lakóingatlanról, egy társasházban csak öt százalék lehet az Airbnb-re használt ingatlanok száma.

