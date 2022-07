Bemutatták a büntetőjogi legfőbbügyész-helyettest

A mai naptól – miután Polt Péter legfőbb ügyész javaslatára, Novák Katalin köztársasági elnök július 8-ai hatállyal, határozatlan időre kinevezte – Ibolya Tibor látja el a büntetőjogi legfőbbügyész-helyettesi feladatokat – közölte a Magyar Nemzettel a Legfőbb Ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya. Belovics Ervin eddigi büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes főtitkárként dolgozik tovább. A legfőbb ügyész Szalóki Zoltán Heves megyei főügyészt bízta meg a Fővárosi Főügyészség vezetésével.

Polt Péter legfőbb ügyész kibővített vezetői értekezleten ismertette a köztársasági elnök döntését, méltatta Belovics Ervin leköszönő és Ibolya Tibor új büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes munkáját.

Belovics Ervin 22 éven át volt a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese. E bő két évtized alatt az ügyészségnek sok kihívással kellett szembenéznie, az állandóan változó világunkhoz a szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kellett, amelynek sikerességében a most elköszönő legfőbbügyész-helyettesnek nagy szerepe volt. Áldozatos munkáját ezúton is köszönjük! 65. életévének betöltése miatt most át kell adnia a stafétabotot.

Ibolya Tibor 1994 óta tagja az ügyészségnek, végigjárta az ügyészségi ranglétrát, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségnél töltött fogalmazói évektől a Fővárosi Főügyészség főügyészi pozíciójáig. Utóbbi tisztséget 2012-től töltötte be.

Ibolya Tibor életrajza

Jogász, ügyész, címzetes egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kriminalisztikaoktatója és a bűnügyi szakjogász képzés szakfelelőse. Több szakmai folyóiratban jelentek már meg írásai. 1994-ben, a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. PhD-dolgozatát az az 1907-ben vándorcigányok által elkövetett dánosi rablógyilkosságról írta. 2003-ban a ELTE Jogi Továbbképző Intézetben gazdasági büntetőjogi szakjogász, majd 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézetében kriminalisztikai szakjogász végzettséget szerzett. Az egyetem elvégzése után, 1994. március 1-jétől 2002-ig a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségen dolgozott mint fogalmazó, majd ügyész. 2002-től kerületi vezető helyettes ügyésszé léptették elő. 2005 és 2011 között a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vezetője volt. 2010 decemberétől a Legfőbb Ügyészség kabinetjében volt büntetőjogi referens, majd főosztályvezető-helyettes ügyész. 2012. július 1-jén, Ihász Sándor távozása után Polt Péter legfőbb ügyész a Fővárosi Főügyészség vezetésével bízta meg. 2013. december 1-jétől határozatlan időre kinevezett fővárosi főügyész.

