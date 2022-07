Így kerüljük el strandolás közben a fülgyulladást

A fül-orr-gégész éppen ezért azt javasolja, hogy az érintetteknek érdemes patikában is beszerezhető füldugót használniuk csobbanás előtt, illetve lehet egyénre szabott füldugót is készíttetni az erre szakosodott audiológiai állomásokon és szaküzletekben. Ugyancsak a megelőzést segíti, ha néhány csepp – patikákban recept nélkül beszerezhető – paraffin olajat, vagy erre a célra szolgáló fülcseppet alkalmazunk, mivel az olajos felületről a víz is könnyebben kifolyik.

Úszás, fürdőzés után akár fél lábon ugrálással, vagy akár a fej oldalra fordításával segíthetjük, hogy a víz távozhasson, illetve használhatunk hajszárítót is, ám ilyenkor fontos, hogy ne forró levegőt fújjunk a fülbe, és tartsunk minimum 10 centiméteres távolságot.

Különösen fontos, hogy ne piszkáljuk, ne nyomkodjuk a fület például fültisztító pálcikával, mivel a hallójárat hámja nagyon vékony, és könnyen mikrosérüléseket okozhatunk rajta, melynek következtében a hallójáratban és a vízben lévő baktériumok hatására könnyen begyulladhat

– ismerteti az egyetemi docens.

Borítókép: Fürdőzők a Balatonban a balatonfenyvesi szabadstrandon 2022. június 4-én késő este. (Fotó: MTI/Varga György)