Újabb zaklatási botrány a Jobbikban

Újabb jobbikos botrányra derülhet fény Molnár Enikőnek, a párt korábbi kabinetfőnökének levelezése alapján, amely még azelőtt született, hogy a frakció leváltotta Jakab Pétert a pártelnöki posztról.

Az ominózus levélben Molnár többek közt arról írt, hogy Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik elnökhelyettese személyes találkozón egyeztetett Gyöngyösi Mártonnal, hogy „szeptemberben beül Brenner Koloman helyére, mert őt addig úgyis vissza kell hívnia az elnökségnek az ELTE-n gyűrűző zaklatási botránya miatt”.

A levél szerint minderről Potocskáné május 26-án Budapesten, a Madal Caféban beszélt Gyöngyösivel, aki akkor még nem is volt a Jobbik elnöke. Potocskáné nagyon eltökélt lehetett a mandátumszerzést illetően, hiszen Molnár Enikő leveléből az is kiderül, nem a zaklatási botrányba keveredett Brenner volt az első, akinek az országgyűlési helyére pályázott: korábban Bencze János alkalmatlanságát tette szóvá Jakabnak, remélve, hogy neki is jut egy mandátum a frakcióban.

Ismert, múlt héten a Magyar Nemzet birtokába került egy levél, amelyet többek állítása szerint is Molnár Enikő, a Jobbik volt kabinetfőnöke írta tagtársainak, közvetlenül azelőtt, hogy a párt frakciója leváltotta Jakab Pétert.