Kiadja a Jobbik Jakab Péter útját

Ehelyett a parizerről és paprikás krumpliról elhíresült Jakab minden bejegyzése mellé A nép pártján szlogent használja. Olyannyira, hogy az eredetileg a Jobbikhoz köthető Zöld Válasz Facebook-oldalt kisajátítva A nép pártján elnevezéssel aktiválta újra. A Zöld Válasz Egyesület jelenlegi képviselője Nunkovics Tibor, a Jobbik pártigazgatója, de korábban Jakab bizalmasa, Molnár Enikő is tagja volt a szervezetnek, feltehetően az ő segítségével sikerült a közösségi oldalnak új arculatot adni.

Erre lehetett válasz a Jobbik frakciójának új döntése, ám Jakab szemlátomást nem foglalkozik párttársai felhívásával.

Potocskáné Kőrösi Anita azzal a kijelentéssel, miszerint Jakabnak joga van elhagyni a Jobbikot, üzenhetett a volt elnöknek, akinek megbuktatásában főszerepet vállalt, amikor az elnökség tagjaként többedmagával fellázadt Jakab és Molnár Enikő ellen. Azóta egyre több jel utal arra, hogy Potocskáné akciója vezetett végül Gyöngyösi Márton pártelnökségéhez, ezzel együtt Jakab Péter bukásához.

A Magyar Hírlap jobbikos forrásokra hivatkozva korábban például arról írt, „Gyöngyösi Márton machiavellista személyiség, aki most békét hirdet az olajfák alatt, miközben a Jakab-ellenes puccsnak leginkább ő volt a szellemi vezetője. A Jobbikban azok az emberek, akik tanácsokat adnak Jakab Péternek, tudják ezt, ezért legalább annyira negatívak és bizalmatlanok Gyöngyösivel szemben, amennyire a jelenlegi elnök is velük szemben”, így többen azt jósolták, Jakab kilép majd a frakcióból, és új pártot alapít.

Tegnap pedig egy minden bizonnyal Molnár Enikő által írt levélből az derül ki, Potocskáné május 26-án egy kávézóban arról egyeztetett Gyöngyösivel, hogy kinek a mandátumát szeretné megszerezni, hogy visszaülhessen a parlamenti patkóba. Eszerint Potocskáné az elnökválasztás előtt barterezett az azóta megválasztott pártelnökkel, akinek javára ugyancsak egy mandátumért cserébe Ander Balázs is visszalépett az utolsó pillanatban.

Borítókép: Amikor még megvolt a bizalom az alelnök és az elnök között (Forrás: Facebook)