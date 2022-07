A krumplik ura

Most, hogy Jakab Péter külön utakra lépett, és rendkívül találóan továbbra is a „nép pártján” áll, a vezércikk írójának a hajdani kisgazdák jutottak eszébe. A szépen újraindult párt, akik közé még Antall József is bekukkantott, hogy aztán villámgyorsan továbblépjen. A kisgazdák végül úgy tízfelé szakadtak, talán ők sem tudták már, hány pártot alakítottak. A híradásokban legfeljebb azzal szereztek másodperceket, hogy bőszen cserélgették a székházukon a zárszerkezetet, hogy csakis az a kisgazdacsapat léphessen be, aki a kulcsot is őrzi. A történet vége közismert, ahogyan a most Jobbiknak nevezett Gyurcsány-csicska-mozgalomé is: némi kiabálás után landolás a közéleti sírkamrában.