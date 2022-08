Amerikai hátszéllel váltana ellenzéket Márki-Zay Péter

Gyurcsány tagozatai Gyurcsány megmondta, hogy újra készülődik, vissza akar térni a hatalomba, és ehhez most ismét össze is terelte az összes kis tagozatát – így kommentálta a Fidesz az ellenzéki pártok hétfői, a parlament rendkívüli összehívásáról szóló kezdeményezését. A nagyobbik kormánypárt közleményben azt írta, a választások után szétesett és egymásnak eső baloldali pártok mostanra „szolgaian azt csinálják”, amit Gyurcsány Ferenc mond nekik, és neki készítik elő a terepet. Európa a háború és a brüsszeli szankció következményeit szenvedi, háborús infláció, háborús gazdasági és energiaválság alakult ki. Ha a baloldalon múlna, ez a válság már elsöpörte volna Magyarországot, mert a baloldal háborúba akarja sodorni az országot és a háború árát is teljesen az emberekkel fizettetné meg – közölte a Fidesz, aláhúzva: a magyar családokat Európában egyedülálló intézkedések védik az árak, az energiaárak drasztikus emelkedésétől.