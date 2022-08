Fontos határidő közeleg a pótfelvételizőknek

Augusztus 5-én éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 21-én zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy eddig nem jelentkeztek a felsőoktatásba. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki az Oktatási Hivatal (OH).

Idén is lehet jelentkezni állami ösztöndíjas képzésekre: 35 egyetemen és főiskolán várják a hallgatókat agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés és természettudományi képzési területek bizonyos szakjaira. Mindezek mellett 47 egyetem és főiskola hirdet mind a 15 képzési területen önköltséges finanszírozási formában képzéseket.

Fontos, hogy a pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít) lehet jelentkezni a Felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 5-én éjfélig. A mostani felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a Felvi.hu honlapon olvashatók.

Az Oktatási Hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentkezést legkésőbb augusztus 5-én éjfélig hitelesíteni is szükséges ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlapot postára adva. Minden előírt dokumentum feltöltési határideje is 2022. augusztus 5. éjfél. Az OH kiemelte azt is, hogy ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzések esetében – felvételi vizsgát írnak elő, a pótfelvételi hirdetményében jelzik.

