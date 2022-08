Közúti veszélyeztetés Karácsony módra

Éles szemmel is nehezen vehető észre a sok záróvonal, a zebra vagy éppen a sávokat jelölő terelővonalak Budapest útjain. Még az olyan kiemelten forgalmas helyeken sem látható rendesen a felfestés, mint a Nagykörút. Mindez annak köszönhető, hogy az elmaradt felújítások miatt az útburkolati jelek szinte teljesen elkoptak. A jelenség azért különösen veszélyes, mert kanyarodás közben az autók – szándékuk ellenére – könnyen másik sávba csúszhatnak. Így az irányjelzés elmaradása miatt a szabályosan közlekedőket megtéveszthetik, ami összeütközéshez vezethet. Pető Attila KRESZ-szakértő a Metropolnak elmondta, hogy

sok helyen a lámpás útkereszteződésekben sem látszik a zebra, ami abban az esetben lehet rendkívül veszélyes, ha valamiért sárgán villognak a jelzőlámpák. Mivel az ilyen helyeken nem kötelező kitenni gyalogátkelőhelyre figyelmeztető táblát, bármikor előfordulhat, hogy sem a vezető, sem a gyalogos nem tud a zebra jelenlétéről.

A közútkezelő azonban az erodálódott útburkolati jelek karbantartását nem hanyagolhatná el, ugyanis jogszabály kötelezi a hibák, a kopások kijavítására. A törvény értelmében ezeket a felfestéseket tisztán, jól látható állapotban kell tartani, különös tekintettel azokra, amelyek valamilyen kötelezettségre hívják fel a járművezetők figyelmét. A szakértő megjegyezte, az autósokat gyakran figyelmeztetik és bírságolják a záróvonal átlépése miatt. Ez igazságtalan abban az esetben, ha nem tehetnek a szabályszegésről, mivel nem látták a jelölést annak kopása miatt.

Pető Attila hozzátette, ha egy külföldi vagy vidéki közlekedő érkezik a fővárosba, a nem látszó jelölések miatt nem tudhatja biztosan, merre kell mennie, és csak a szerencse menti meg a balesettől.

Értetlenségét fejezte ki amiatt is, hogy az egyébként fontos, de nem a baleset elkerülését megakadályozó mozgássérült parkolóhelyeket rendre felfestik, de a létfontosságú terelővonalak, záróvonalak, zebrák jelölése elmarad.

A szakértő szerint az utak rendben tartásának három felelőse lehet: az országos Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Budapest Közút Zrt., és akadnak önkormányzati kezelésben lévő utak is. Budapesten a legforgalmasabb útvonalak, ahol a tömegközlekedés járművei is menetrendszerűen közlekednek, többnyire a fővárosi közút kezelésébe tartoznak. Ők festették fel az egyébként átgondolatlanul kijelölt biciklisávokat, ám úgy tűnik, hogy nem jeleskedtek ennyire a főként az autósoknak szóló útburkolati jelek javításában, nem is beszélve a zebrákról.