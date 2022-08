Migránsok gyújthatták fel a makkhetesi erdőt

A liget évek óta fontos stratégiai pont az illegális bevándorlóknak, hiszen vannak olyan részei, amelyek közvetlenül a magyar kerítés mellett helyezkednek el. A migránsok az erdő sűrűjében alkalmi táborokat vernek. Itt várják ki a legmegfelelőbb pillanatot, hogy a közeli kerítésen átjutva elinduljanak nyugat felé. Korábban lapunk tudósítója is járt a helyszínen, s a helyi lakosoktól megtudtuk, hogy ezeket a „telephelyeket” gyakran hetekig fenntartják a bevándorlók, eközben a szemetet és a feleslegessé váló holmikat szétdobálják az erdőben, gyakran tüzet is raknak.

Bandák háborúja

A környékbeliek elmondták azt is, az elmúlt évek során kénytelenek voltak hozzászokni a migránsok jelenlétéhez. Eddig többnyire csak gyümölcsöt loptak a fáikról. Az elhagyott házakba betörtek ugyan, de a lakott épületeket békén hagyták. Az elmúlt két hónapban azonban minden megváltozott. A fokozódó migrációs nyomás az embercsempészek között is feszültséget teremt. Felosztották egymás között a határ menti területet, és egyre gyakrabban egymás ellen fordulnak.

A legnagyobb összecsapás július elején történt, amikor migránsok és embercsempészek két csoportja lőfegyverekkel, késekkel támadt egymásra a makkhetesi erdőben. A hivatalos adatok szerint a lövöldözés során egy húszas éveiben lévő férfi elhunyt, és számos bevándorló került életveszélyes állapotba.

A legsúlyosabb sérült egy 16 éves, iráni származású lány volt. Medencetájon találták el, a belső szervei is károsodtak. A támadás július 28-án megismétlődött. A helyiek először a fegyverszóra lettek figyelmesek, később a bevándorlók egy meglőtt migránst húztak ki a lakott környékre, amelynek néhány lakos szemtanúja volt. A sérült férfit egy közeli kórházba szállították. Korábban lapunk számolt be róla elsőként, hogy Martonoson is lövöldözhettek a migránsok. Azóta Lackó Róbert, a magyarkanizsai községi képviselő-testület elnöke is beszámolt a jelenségről. Mint a Pannon RTV-nek elmondta, „a migránsok egyre agresszívabbak, a fegyverropogás pedig szinte mindennapossá vált” a településen. Hozzátette, a szerb rendőrség ugyan rendszeresen elszállítja a községből az illegális bevándorlókat, néhány nap alatt azonban visszaszivárognak.