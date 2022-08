Tovább nő a migrációs nyomás a déli határon

Ebben az évben a Nyugat-Balkánon és a magyar–szerb határon is megnövekedett az Európai Unióba bejutni szándékozó bevándorlók száma, és fokozódott az embercsempészek tevékenysége. Ennek oka a koronavírus-járvány miatt bevezetett határkorlátozások feloldása, az afganisztáni politikai viszonyok tavalyi drasztikus megváltozása és az annak következtében kibontakozó humanitárius válság, továbbá az orosz–ukrán háború által súlyosbított gabonaellátási válság, amely Afrika és a Közel-Kelet millióinak az éhezését okozhatja.

Mindez a Migrációkutató Intézet gyorselemzésében olvasható. Az intézet felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány az elmúlt hét évben bizonyította, hogy a schengeni külső határ védelmének politikájából nem enged, abban mindig a lehető legkevesebb kompromisszumra hajlandó csak. Ezt szolgálja a déli határok védelme, amelyet eddig rendőrök és katonák helyszínre vezénylésével meg tudott oldani. Az ukrajnai háború miatt kialakult terhelést azonban csak úgy fogja bírni, ha határvadászokat toboroz, illetve kiképzendő fegyveres biztonsági őröket vezényel az érintett határátkelőhelyekhez az ott szolgálatot teljesítő rendőrök megsegítésére.A kormány korábban, 2016 augusztusában már döntött a határvadász bevetési osztályok bővítéséről – emlékeztetett az intézet.

Orbán Viktor miniszterelnök a toborzás okai közt az illegális határátkelési kísérletek magas számán túl az elfogott embercsempészek emelkedő számát is említette. És valóban, az elmúlt években tapasztaltak alapján e téren is növekedést állapíthatunk meg, hiszen 2022 első fél évé­ben közel annyiszor követték el ezt a bűncselekményt, mint 2021-ben egész évben, amely év adata 2020-hoz képest már jóval magasabb volt – ismertette az intézet.

A nemrég történt szabadkai lövöldözés rávilágít arra, hogy a szervezett bűnözői csoportok jelenléte és a migráció nem egymástól független kihívások – mutattak rá a Migrációkutató Intézet munkatársai, Kovács Blanka és Párducz Árpád augusztus elején kiadott elemzésükben. Mint írják, a nyugat-balkáni útvonalon érkező migránsok több ezer kilométert tesznek meg embercsempészek segítségével, akiknek akár egy-egy rövidebb szakaszért is két-három ezer dollárt fizetnek. Az elemzésből kiderül, hogy a déli határszakaszra nehezedő nyomás az elkövetkező hónapokban vélhetően tovább fog nőni, miközben az ország keleti határszakaszán is meg kell erősíteni a hatóságok jelenlétét az ukrajnai menekülthelyzet hatékony kezelése érdekében. Egyre általánosabb, hogy a migránsok csoportosan próbálnak meg Magyarországra jutni. Június utolsó hétvégéjén csaknem ezerhétszáz esetben intézkedtek a magyar hatóságok az illegális határátlépési kísérletek miatt.