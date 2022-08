Vásárhelyi Mária napok óta hitetlenkedve figyeli az ellenzéki médiát

Közben egészen hajmeresztő történeteket mesél elrablásáról, felgyújtásáról, megfagyasztásáról, megveréséről, egy szó, mint száz, egy kártékony futóbolond. Most éppen szegedi önkormányzati képviselő is, de valaki biztosan finanszírozza mostani ámokfutását is, amikor gazdatüntetést hirdet meg a fővárosban, 1800 a fővárosba induló munkagépről hadovál, és teljesen zavaros indokokat ad elő a tüntetés okáról.