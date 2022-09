Gulyás Gergely: Három évtizedes sikertörténet példája Vaskeresztes

Egy három évtizedes sikertörténet példája a magyar–oszták határ mellett található Vaskeresztes és környéke, ahol a vasfüggöny okozta elzártság, zsákfalvak helyett ma már rendezett, takaros települések találhatók, melyek nem különböznek a határ túloldalán elterülő osztrák községektől – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Vaskeresztesen, a hagyományőrző szüreti rendezvény megnyitóján.

Gulyás Gergely a vaskeresztesi szüreten kijelentette: a természeti környezet, a szőlő és a bor istenadta adottság, amellyel a helyiek jól gazdálkodnak és ápolják a hagyományokat is. Hozzátette: a térségben élők már megéltek nehéz éveket, és most ismét nehéz idők jönnek, melyeken azonban összefogással, egymás segítésével túl tudunk lenni.

Vaskeresztesen magyar és német ajkú a lakosság, több szomszédos településen pedig a horvát nemzetiséghez tartozók élnek. A település nevezetessége jellegzetes vörösbora, az utóbbi évtizedekben pedig a horgászturizmus egyik célpontjává is vált a Pinka patakba visszatelepített pisztrángok miatt.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Vasvári Tamás)