Jövő héttől már igényelhető az új típusú Pfizer-vakcina

Először az egészségügyi dolgozók vehetik fel, jövő héttől pedig már a lakosság számára is elérhetővé válnak a múlt héten Magyarországra érkezett új típusú, omikron elleni Pfizer-vakcinák

– adta hírül a Koronavírus.gov.hu. A kormányzati portál tájékoztatása szerint a Pfizer-oltóanyag – amelyből eddig 109 ezer adag érkezett hazánkba – egyadagos, és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt, tehát csak azoknak adható be, akik legalább két alapoltással rendelkeznek. Az eredeti vuhani vírustörzs és az omikron BA.1 alvariáns ellen is hatásos oltóanyagokat a megyei és a kijelölt fővárosi kórházak oltópontjain időpontfoglalással, illetve a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is lehet igényelni. Emellett

a kormányhivatalok felmérést végeznek az idősotthonokban is, hogy ott hányan szeretnének megerősítő oltást kapni.

A Koronavírus.gov.hu. továbbá kiemelte, hogy az alapimmunizálást követő első és második megerősítő oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, akik legalább négy hónapja kapták meg az előző oltásukat. A megerősítő oltás típusáról az oltóorvos dönthet. A magyarországi vakcinahelyzetről pedig közölték: az uniós vakcinabeszerzésben hazánk összesen 9,5 millió adag, az omikron variánsra kifejlesztett Pfizer-oltóanyagot rendelt. Ebből még idén újabb hárommillió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag – ebből 1,5 millió a gyermekek oltásához való – Pfizer-vakcina érkezhet hazánkba. A következő szállítás alkalmával 106 560 adag vakcinát várnak.