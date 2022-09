Minőségi kulturális élmény elsőtől nyolcadik osztályig

– Lehetősége van minden magyar gyereknek – függetlenül attól, hogy hova született és milyen anyagi körülmények között él – részt venni a programban. Ez egy olyan lehetőség, ami a művészeti szocializációt, a magyar kultúra megismerésének mély átélhetőségét teszi emberközelivé

– mondta Pataki András, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a Lázár Ervin-program újraindulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Kifejtette, hogy a program lebonyolítója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Klebelsberg Központ (KK) pedig a szervezésben vesz részt a tankerülti központok bevonásával.

Rámutatott: a cél a nemzeti identitás megerősítése, de a legfontosabb, hogy élményt adjanak a gyerekeknek, és a kultúra a hétköznapjaik részévé is váljon – emelte ki, hozzátéve: idén 700 ezer diák vehet részt a programban, ha szeretne.

A helyettes államtitkár beszélt arról, hogy az előadó-művészeti szervezetek színházi, tánc-, báb-, cirkuszi vagy komolyzenei előadásokkal, illetve néptáncprodukciókkal pályázhatnak, de jelentkezhetnek múzeumok, nemzeti parkok vagy gazdaságok az őshonos állatok bemutatásával, valamint kiemelt kulturális jelentőséggel bíró nemzeti emlékhelyek is. A nyertesek programajánlatait már idén decemberben megtekinthetik a tankerületi központok a KRÉTA felületen és felvehetik a kapcsolatot a szervezőkkel – tette hozzá.

Emlékeztetett: a Covid-járvány ellenére a 2021/2022-es tanévben előadó-művészeti eseményen 580 926, múzeumpedagógiai foglalkozásokon 106 558, farmlátogatásokon pedig 41 093 diák vett részt, mindezekre pedig 3,4 milliárd forintot fordított a kormány.

Hangsúlyozta: a Lázár Ervin-programot jövőre január 1. és június 30. között szeretnék megvalósítani, ha viszont a fennálló helyzet miatt ez akadályba ütközne, akkor ősszel pótolják az elmaradt programokat. A minisztérium ugyanakkor arra kéri a tankerületeket, hogy lehetőségeik szerint részesítsék előnyben a helyi vagy megyén belüli kulturális programokat. Ezáltal nő a tanulók tájékozottsága a környezetükben fellelhető kulturális lehetőségekkel, programokkal, intézményekkel és helyszínekkel kapcsolatban, illetve csökkenthetők az utazásokra fordítandó költségek.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke emlékeztetett: a 2019-es indulása óta nyomon követi a Lázár Ervin-programot, ami esélyegyenlőséget biztosít a gyerekeknek, mert nemcsak a Budapesten vagy a nagyvárosokban élő diákok juthatnak el a színházakba, hanem olyan rászorulók is, akik közül sokan eddig el sem hagyták azt a települést, ahol élnek.

– Rengeteg olyan pozitív visszajelzést kaptunk az elmúlt időszakban, ami egyértelműen azt mutatja, hogy ezt a programot folytatni kell

– utalt a KK elnöke azokra a levelekre, amiket a tanulóktól, a pedagógusoktól és a szülőktől kaptak egy-egy program után. Hozzátette: a diákok nemcsak tanulnak ezekből a színházi vagy múzeumi látogatásokból, hanem életre szóló élményben is részesülnek. Úgy fogalmazott: az oktatásnak csak az egyik színtere az iskola, de fontos az élmény- és tapasztalatalapú oktatás is, ami azon kívül történik akár a szabadban vagy egy kulturális intézményben. A nemzeti identitás erősítése mellett pedig a fiatalok egy olyan irányt is kapnak, ami segítheti őket abban, hogyan neveljék saját gyermekeiket – mutatott rá. Kiemelte: nem kötelező a programokon részt venni és a témák közül is választhatnak az évfolyamok, a vidéken élő nyolcadikosok azonban biztosan Budapestre látogatnak majd, és nemcsak színházi előadáson vehetnek részt, hanem a várost is megtekinthetik és egy múzeumba is ellátogathatnak.

A pályázati felhívás a https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazatok-3 linken érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)