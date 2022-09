Selyemzsinórt kapott Márki-Zay Péter az Amerikai Népszavától

Felhívták a figyelmet arra is, hogy Márki-Zay Péter azt is elárulta, mire költötték a pénzt: jelölteket támogattak belőle, kiadványokra költöttek, és a kampány egyéb költségeit fizették, köztük a telefonos kampányokat.

Ez maga a kampányfinanszírozás – tisztázta az Amerikai Népszava.

Szerintük Márki-Zay nem számolt el a kampánypénzekkel, és az arcán is egyértelműen látszik, hogy hazudik.

Ettől kezdve ez az ember egy kamu. Most már ne beszéljen Orbánról, a Fideszről, a korrupcióról, ne játssza meg, mintha egy demokratikus politikus lenne, hanem csak az el nem számolt pénzről beszéljen, a hazudozásait fejezze be, tegye ki azokat az „utolsó kampányszámlákat”, amelyeket az amerikai pénzből fizetett ki, és árulja már el, legyen szíves (méghozzá tételesen), mire költötte el az Amerikából kapott több száz millió forintot. Hol a pénz? Most már csak erről beszéljen, a többiről való hablatyolás hiteltelen – fogalmaztak.

A cikk végén szolidan

tolvajnak nevezik az egykori közös miniszterelnök-jelöltet,

aki egyébként is

egy dilettáns törvénysértő hülye, aki azt sem tudta, hogy a mozgalmával nem működtetheti és pénzelheti a központi kampányt.

Borítókép: Márki-Zay Péter