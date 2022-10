A kultúra kijelöli a magyarság helyét Európában

– Közép és Kelet Európa országai különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen bennünket közvetlen közelről érintenek Oroszország és Ukrajna háborújának hullámai – közölte a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásában Ovádi Péter. A Fidesz képviselője hozzátette: ugyan a mindennapi híradások kizárólag az energiaárak emelkedéséről, valamint a gazdasági nehézségekről szólnak, nem szabad megfeledkezni azokról a dolgokról, amikre büszkék lehetünk.

– Pontosan ilyen időkben van szükség a kultúra fenntartó erejére – rögzítette Ovádi. A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet arra, hogy 2023-ban Veszprém és a Balaton-régió lesz Európa kulturális fővárosa, ami kiváló lehetőséget ad a magyar kultúra népszerűsítésére. Mint mondta, az elmúlt években alapos munka folyt a programsorozat előkészítése kapcsán.

– Magyarország kormánya a feladat és lehetőség komolyságához mérten, kiemelt támogatásban részesíti a programokat

– húzta alá a képviselő.

– Számunkra a magyar kultúra: magyar és európai, európai és magyar. Kijelöli a magyarság helyét Európában és kijelöli Európa helyét a magyarság szívében – válaszolta Navracsics Tibor. A területfejlesztési miniszter szerint nem is lehet szebbet találni a kulturális évad kezdetének, mint január 21-e estéjét, ami a magyar kultúra napjának az előestéje.

– Veszprém komolyan gondolja, hogy a küldetés felelősséggel is jár. Ha valaki kiérdemli az Európa kulturális fővárosa címet, akkor a többi település számára is tegye lehetővé, hogy részesülve ebben az élményben, megmutathassa magát Magyarországnak és Európának is – fogalmazott Navracsics Tibor azzal kapcsolatban, hogy Veszprém nem egyedül, hanem a környező településekkel közösen nyújtotta be a pályázatát.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Bach Máté)