Farizeus akciózások a hajléktalanokért

A baloldal szociális érzékenysége mindig csak a választási kampányígéretekre és hangzatos sajtónyilatkozatokra korlátozódik, a gyakorlatban már egészen mást mutatnak

– írta tegnapi posztjában a közösségi oldalán a budapesti Fidesz. A kormánypárt fővárosi szervezete arra reagált, hogy 2019 novembere óta több száz kilakoltatás volt Budapest baloldali kerületeiben. Az erről szóló adatokat lapunk hozta nyilvánosságra.

A kilakoltatások számai a lakhatási kérdésekkel együtt visszatérő elemei a baloldal politikai kommunikációs stratégiájának. A 2019-es budapesti önkormányzati választásokon azzal is kampányoltak, hogy a lakhatás alapjog, és amennyiben ők nyernek, ezt az önkormányzati lakásállomány felhasználásával biztosítani is fogják.

A VIII. kerületben meg is választották az így kampányoló Pikó Andrást polgármesternek. Pikónak ugyan a VIII. kerületi helyzetet nem sikerült rendeznie, egykori kampányfőnökével, Udvarhelyi Tesszával együtt viszont sikeres projektként vitték a Közélet Iskolája nevű szervezetet, amelyhez a későbbi polgármester is csatlakozott 2018-ban. A Város Mindenkié csoportból kinőtt szervezet azóta is működik, Udvarhelyi Tessza jelenleg is kuratóriumi tag benne.