Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a dollárbaloldalt Amerikából pénzelték

Az eddig sem volt kérdés, hiszen maga Márki-Zay Péter mondta el a nyilvánosság előtt, hogy az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom összesen 1,8 milliárd forintot kapott az Egyesült Államokból, konkrétan az Action for Demokracy nevű szervezettől. Az Action for Demokracy vezetője az a Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadójaként már a 2019 őszétől a Városháza alkalmazottja és hosszú évek óta a globális baloldali hálózat egyik kulcsembere: ahol megjelenik, oda előbb-utóbb megérkezik Soros György pénze is. Korábban beszámoltunk arról is, hogy az AD az előválasztás idején százmilliókat költő, szintén ismeretlen adományozók által pénzelt 99 Mozgalmat is támogatottjai közé sorolta. Amikor azonban nemrégiben a magyar sajtóban téma lett az Action for Democracy és Karácsony Gergely mozgalma közötti pénzügyi kapcsolat,

az amerikai szervezet megváltoztatta honlapját, és levette az általa támogatott csoportok listájáról az átláthatatlan finanszírozású egyesületet.

Fotó: Baon

Érdemes felidézni Korányi Dávid korábbi nyilatkozatát, amelyben elismerte, hogy a magyarországi választás inspirálta az Action for Democracy megalakítását, a működésük kapcsán pedig hangsúlyozta:

A demokratikus erőket próbáljuk erősíteni csatatérállamok, köztük Magyarország választásain.

Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy az Egyesült Államokból máig ismeretlen adományozók jelentős pénzösszegekkel is igyekeztek befolyásolni a magyar politikai életet, az országgyűlési választások kimenetelét.