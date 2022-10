Előbújt egy „sokszínű” ellenzéki képviselőcsoport + videó

Parlamenti képviselőcsoportot alakítottak a baloldali pártok arra hivatkozva, hogy az LMBTQ-közösségek érdekeit szeretnék képviselni. A frissen megalakult csoporthoz öt baloldali párt, a DK, az MSZP, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd huszonegy képviselője csatlakozott, akik szoros együttműködést terveznek a „civil” szféra több szereplőjével is. A coming out, azaz az előbújás világnapjára időzített bejelentésen Bedő Dávid (Momentum) azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon az emberi jogok és a szabadságjogok is veszélyben vannak, ami ellen fel kell lépni.

Véleménye szerint ez indokolja Magyarország első, a Sokszínű Magyarországért – Ellenzéki pártok az LMBTQ-emberek érdekeiért frakcióközi csoport megalakítását is, amely azt a célt szolgálja, hogy az LMBTQ-közösségeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, és szabadon élhessenek Magyarországon.

Szeretnénk a csoportban képviselt emberek hangját felerősíteni és bevinni az ügyeiket a parlamentbe

– fogalmazott a Momentum frakcióvezető-helyettese.

Az LMBTQ-képviselőcsoport hírére reagálva a Fidesz kijelentette: a dollárbaloldal ma is kéz a kézben megmutatta, hogy minden téren szolgaian teljesítené külföldi szponzorai és Brüsszel ideológiai megrendeléseit. A nagyobbik kormánypárt közleménye szerint Gyurcsányék nemcsak a migránsokat akarják betelepíteni Magyarországra, nemcsak az olajat és a gázt akarják elzárni a magyar lakosság elől, hanem a gyerekeket is beáldoznák, és továbbra is rá akarják szabadítani az LMBTQ-propagandát az óvodákra és az iskolákra.

A történtek kapcsán a Védett Társadalom Alapítvány nevében Földi Kovács Andrea lapunk megkeresésére úgy fogalmazott: a baloldal frakcióközi LMBTQ-csoportja színtiszta politikai importtermék. Az alapítvány kuratóriumának tagja rámutatott, hogy ma Magyarországon nincsenek bizonyítható kutatási eredmények arról, hogy a szexuális kisebbségeket több atrocitás, akár jogsérelem érné, mint bárki mást. Véleménye szerint a szexuális kisebbségek ilyen kiemelése a társadalmi csoportok közötti árkokat még inkább elmélyíti, és egy olyan problémára irányítja a figyelmet, amely egyértelműen és kizárólag politikai célokat szolgál, szemben a tudomány eredményeivel és az életvédelemmel.

Borítókép: az LMBTQ-képviselőcsoport (Fotó: Facebook)