LMBTQ érdekvédelmi képviselőcsoportot alakított a baloldal

Az LMBTQ-közösségek érdekeiért összefogva parlamenti képviselőcsoportot alakítanak az ellenzéki pártok

– jelentették be egy keddi, a coming out, azaz az előbújás világnapjára időzített sajtótájékoztatón a DK, az MSZP, az LMP a Momentum és a Párbeszéd képviselői. Az alig kétperces online sajtótájékoztatón Bedő Dávid azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon az emberi jogok és a szabadságjogok is veszélyben vannak, ami ellen fel kell lépni. Véleménye szerint ez indokolja a Magyarország első, a Sokszínű Magyarországért – Ellenzéki pártok az LMBTQ-emberek érdekeiért frakcióközi csoport megalakítását is, amely azt a célt szolgálja, hogy az LMBTQ-közösségeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, és szabadon élhessenek Magyarországon.

Szeretnénk a csoportban képviselt emberek hangját felerősíteni, és bevinni az ügyeiket a parlamentbe

– fogalmazott a Momentum frakcióvezető-helyettese. A frissen megalakult csoporthoz az öt baloldali párt 21 képviselője csatlakozik, akik – nem meglepő módon – szoros együttműködést terveznek a „civil” szféra több szereplőjével is.

