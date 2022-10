Rátámadtak a rendőrökre, gyanúsítottak lettek az államtagadók

A MAG-on belül azonban radikálisabb, az államot el nem ismerő nézetek is megjelentek. Eszerint az anyakönyvezéssel valójában mindenki egy regisztrációs számot kap, személyében egy külföldi cég tulajdonává válik. Magyarország amúgy nem is létezik, szuverenitását elvesztette és most már nem más, mint egy New Yorkban bejegyzett izraeli cég. A gyerekek pedig ennek a cégnek a rabszolgái lesznek, amennyiben anyakönyveztetik őket.