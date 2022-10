Sorosék képezték ki a Brüsszelben Magyarország ellen dolgozó baloldali ügyvédet

Baloldali aktivistaként, a Soros-hálózathoz köthető szereplőként került 2017-ben az Európai Bizottsághoz Magyar Gábor, aki közreműködött a hazánkat elítélő jogállamisági jelentések elkészítésében is – olvasható az Origó cikkében.

A szintén baloldali politikus-ügyvéd, Magyar György fia többek között részt vett a Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott egyik képzésen, illetve jogi szakértője volt egy Soros-pénzből is gazdálkodó londoni intézménynek.

Magyar Gábor (Forrás: Magyar Nemzet)

A Soros-birodalomhoz kapcsolja múltja Magyar Gábort, aki évek óta Magyarország ellen dolgozik az Európai Bizottságban. A hazánkat elítélő úgynevezett jogállamisági jelentések elkészítésében közreműködő brüsszeli bürokrata – aki a baloldali politikus-ügyvéd, Magyar György fia – a jelek szerint már az 1990-es években elkötelezte magát a nyílt társadalom eszmeisége mellett, hiszen 1995-ben elvégezte a Soros György által támogatott New School for Social Research „Demokrácia és sokszínűség" programját New Yorkban. Jó néhány évvel később, egy 2011-es életrajza szerint, a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja volt. A New School for Social Research és a Fair Trials International megtalálható Soros György szervezete, az Open Society Foundations fizetési listáján.