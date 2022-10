Baloldali üzlet: a hálózat működik

A balliberális érdekkörök a Városháza-­gate-ben az üzleti arcukat villantották fel. Az Anonymous-féle hangfelvételek a kilencvenes és kétezres évekből ismert MSZP–SZDSZ-es privatizációs technikát idézik. A színfalak mögött kezdtek tárgyalgatni egy fővárosi tulajdonú, tehát közvagyont képező épület eladásáról külföldi befektetőkkel.

Ez a tény már önmagában is botrány, de a folyamat során az is kiderült, hogy a budapesti ingatlanvagyon elemeinek értékesítése során „jutaléki rendszer” működött. A hangfelvételeken feltűnik Bajnai Gordon is, ahogy a budapesti baloldali koalíció mindennapi küzdelmeiről is beszél.

Rengeteg cápa úszkál a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek a maga kis részterületei vannak, ez a realitás, ez így működik.

Ebből arra következtethetünk, hogy a baloldal, ha hatalomra jut, az első az üzlet. Bajnai üzlettársa és barátja, Gansperger Gyula részletesen taglalta, hogy Karácsony bizalmasai – Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Tordai Csaba jogi főtanácsadó – valójában Bajnai emberei, és arra is kitért, nekik milyen szerepük van az ügyletekben.

Kissnél házkutatást is tartott a rendőrség, voltak fővárosi bizottsági meghallgatások is az ügyben, amelyen Karácsony, Kiss és Tordai mindent tagadott – Bajnai el sem ment az ülésre. A főpolgármester szerint minden rágalom, ami a felvételeken szerepel. Aztán a nagy csend, semmit nem tudunk a fejleményekről.

A cikk elején Bajnait idéztük, amint a fővárosi baloldali hatalomtechnikát mutatja be. Gansperger továbbment, az érdekekről is vallott.

Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött külföldi erők és finanszírozók állnak. […] Kik ezek az erők? […] Egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének.

Gansperger igazát a mindennapi ellenzéki politizálás és a kampányfinanszírozási technikájuk is bizonyítja. Sajnos nekünk a baloldalból is a legrosszabb jutott.



A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Borítókép: Ellenzéki nagygyűlés 2022. március 15. (Fotó: Havran Zoltán)