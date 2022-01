Magyarék ügyvédi irodája ad helyet Márki-Zayék mozgalmának?

Mint ismeretes, 2021. május 20-án megalakult az Országos Előválasztási Bizottság, amely az úgynevezett ellenzéki előválasztás folyamatát felügyelte.

Az előválasztáson a lehető legnagyobb részvételre és a lehető legalaposabb lebonyolításra törekszünk, ezért az ellenzéki pártok delegáltjaiból megalakult Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) civil szervezeteket is bevon az előválasztás előkészítésébe és megvalósításába. A 2019. évi önkormányzati választások során a fővárosi és a ferencvárosi előválasztások megszervezésében és lebonyolításában is jelentős szerepet vállalt a Civil Választási Bizottság (CVB). Célunk, hogy 2021-ben is építsünk a CVB korábbi tapasztalataira, valamint a CVB tagszervezeteinek a speciális tudására

– volt olvasható az érintett információkat tartalmazó honlapon.

A CVB-ről csupán annyit lehet tudni, hogy 2019. május 22-én alakult és Magyar György alapította. A szervezet megalakulásáról szóló közlemény is Magyar saját ügyvédi blogján jelent meg – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.